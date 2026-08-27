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Οι ισραηλινές δυνάμεις εκτόξευσαν τρεις οβίδες πυροβολικού κοντά στη συριακή πόλη Μπέιτ Τζιν, νοτιοδυτικά της Δαμασκού.

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera, Αμρ αλ-Χαλαμπί, από τη Δαμασκό, αναφέρει ότι οι οβίδες εκτοξεύτηκαν από τα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν προς έναν στρατηγικής σημασίας λόφο που επιβλέπει την πόλη.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει προηγουμένως τον λόφο για τη διεξαγωγή επιδρομών στο Μπέιτ Τζιν, προσθέτει ο ίδιος.

Το Σάββατο, ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έπληξε ένα όχημα στην πόλη.