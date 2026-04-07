Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φέρεται να προειδοποίησε χθες, Κυριακή, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να μην συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με το Ιράν σε αυτό το στάδιο του πολέμου, όπως δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο ισραηλινό Kανάλι 12.

Την Κυριακή, ο Νετανιάχου φέρεται να τηλεφώνησε στον Τραμπ για να τον συγχαρεί για τη διάσωση του Αμερικανού μέλους πληρώματος F-15 που καταρρίφθηκε στο Ιράν, αλλά στην πραγματικότητα τηλεφώνησε για να εκφράσει την ανησυχία του ότι μια κατάπαυση του πυρός ενέχει σημαντικούς κινδύνους, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, είπε στον Νετανιάχου ότι μια εκεχειρία παραμένει πιθανή αν το Ιράν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, αλλά τόνισε ότι δεν θα παραιτηθεί από το αίτημά του να παραδώσει η Τεχεράνη όλο το εμπλουτισμένο ουράνιό της και να συμφωνήσει να μην ξαναρχίσει τον εμπλουτισμό, προσέθεσε ο αξιωματούχος.

Αξιωματούχοι κοντά στον Τραμπ που επικαλείται επίσης το Κανάλι 12 είπαν ότι ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει μια συμφωνία, η τρέχουσα θέση του Ιράν είναι απίθανο να επιτρέψει μια συμφωνία στο άμεσο μέλλον.