Το Ιράν έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, όπως αναφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και η παγκόσμια αγορά πετρελαίου ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρές διαταραχές. Μια τέτοια κίνηση απειλεί με απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας.

Σχεδόν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ.

Τα Στενά είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς αποτελούν βασική διαδρομή για τις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες αναφορές, η κυκλοφορία των πετρελαιοφόρων έχει ήδη διακοπεί.

Iran has closed the Strait of Hormuz — Israeli media report The global oil market could face serious disruptions. Such a move threatens a sharp rise in energy prices. Nearly one-fifth of the world’s oil and gas passes through the Strait of Hormuz. The strait is strategically… pic.twitter.com/sig1clTFc0 — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ στον Αραβικό Κόλπο, που είναι ζωτικής σημασίας για τους συμμάχους των ΗΠΑ, αλλά και τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βομβάρδισαν το Ιράν με πυραύλους, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Το Ιράν βρίσκεται στη βόρεια ακτή των Στενών του Ορμούζ και ελέγχει τις βασικές προσβάσεις στη θαλάσσια οδό, δίνοντας στην Τεχεράνη σημαντική εξουσία επί του καναλιού μέσω του οποίου διακινείται μεγάλο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου και των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών της.

Περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διέρχεται από τα Στενά και είναι ζωτικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

Τα Στενά του Ορμούζ, πλάτους μόλις 21 μιλίων, αποτελούν «σημείο συμφόρησης» για περίπου 20 εκατ. βαρέλια αργού ημερησίως, δηλαδή το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής. Από εκεί διέρχεται σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών πετρελαίου των χωρών του Περσικού Κόλπου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι μια παρατεταμένη διακοπή θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αν και πλήρης και μακροχρόνιος αποκλεισμός θεωρείται δύσκολος. Το Ιράν θα έπρεπε να διατηρήσει τον έλεγχο της περιοχής, ενώ μια τέτοια κίνηση θα στερούσε από το ίδιο σημαντικά έσοδα, δεδομένου ότι περίπου το ήμισυ των κρατικών εσόδων προέρχεται από τις εξαγωγές αργού.

Σύμφωνα με τον OPEC, το Ιράν παράγει κατά μέσο όρο 3,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, περίπου το 4% της παγκόσμιας παραγωγής, παραμένοντας ο έκτος μεγαλύτερος παραγωγός διεθνώς, παρά τις κυρώσεις. Για την παράκαμψή τους χρησιμοποιεί «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων, διαθέτοντας το πετρέλαιο με σημαντικές εκπτώσεις.

«Η επίθεση κατά του Ιράν αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο για την ασφάλεια των πλοίων»

«Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο για την ασφάλεια των πλοίων που δραστηριοποιούνται στον Αραβικό Κόλπο και στα παρακείμενα ύδατα», δήλωσε ο Γιάκομπ Λάρσεν, επικεφαλής ασφάλειας και προστασίας της ναυτιλιακής ένωσης Bimco.

«Τα πλοία που έχουν επιχειρηματικές σχέσεις με τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ είναι πιο πιθανό να αποτελέσουν στόχο, αλλά και άλλα πλοία μπορεί να στοχοποιηθούν σκόπιμα ή κατά λάθος».

Ο Φαρχάντ Πάτελ, διευθυντής της Sharaf Shipping Agency με έδρα το Ντουμπάι, δήλωσε ότι το θαλάσσιο εμπόριο μέσω του Κόλπου παραμένει λειτουργικό, «αν και σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής», εν μέσω της τρέχουσας σύγκρουσης.

«Παρατηρούμε επιλεκτικούς περιορισμούς στον εναέριο χώρο και περιορισμένες αναστολές σε επίπεδο τερματικών σταθμών, ιδίως στο Κατάρ και το Μπαχρέιν, αλλά δεν υπάρχει εκτεταμένη διακοπή της ναυτιλίας σε ολόκληρο τον Κόλπο», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε στη συνέχεια:

«Οι ναυτιλιακές ροές, ο ανεφοδιασμός καυσίμων και η διακίνηση φορτίων συνεχίζονται με αυξημένη παρακολούθηση. Ο κλάδος είναι προσεκτικός, ειδικά όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη και τις διαδρομές, αλλά από λειτουργική άποψη το σύστημα παραμένει σταθερό».

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας: «Τα πλοία με ελληνική σημαία να αποφύγουν τα Στενά»

Αν και δεν έχουν αναφερθεί διαταραχές στη ναυσιπλοΐα στα στενά του Ορμούζ, το ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας συμβούλεψε το Σάββατο τα πληρώματα των πλοίων υπό ελληνική σημαία να επιδείξουν τη μέγιστη επαγρύπνηση και να αποφύγουν τον Αραβικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και τα Στενά του Ορμούζ μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Reuters.

Η UKMTO (UK Maritime Trade Operations) συμβούλεψε επίσης τα πλοία να κινούνται με προσοχή εν μέσω σημαντικής στρατιωτικής δραστηριότητας στον Αραβικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν, τη Βόρεια Αραβική Θάλασσα και τα Στενά του Ορμούζ.

«Οι ναυτικοί πρέπει να λάβουν υπόψη την πιθανότητα αυξημένων ηλεκτρονικών παρεμβολών, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής του AIS (αυτόματου συστήματος αναγνώρισης) και άλλων συστημάτων πλοήγησης ή επικοινωνίας», ανέφερε η UKMTO.

Αξιωματούχος της αποστολής Aspides: «Κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται να περάσει από τα στενά του Ορμούζ»

Ένας αξιωματούχος της ναυτικής αποστολής Aspides της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι τα πλοία έχουν λάβει VHF μετάδοση από την Επαναστατική Φρουρά του Ιράν που λέει ότι «κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται να περάσει από τα στενά του Ορμούζ».

Ο πορθμός είναι η πιο σημαντική διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο, η οποία συνδέει τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα καμία τέτοια εντολή. Η Τεχεράνη απειλεί εδώ και χρόνια να μπλοκάρει τη στενή θαλάσσια οδό ως αντίποινα για οποιαδήποτε επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το Ιράν έκλεισε τμήματα του στρατηγικού Στενού του Ορμούζ για μερικές ώρες λόγω «προφυλάξεων ασφαλείας» για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, καθώς το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν διεξήγαγε στρατιωτικές ασκήσεις στον κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο στον Αραβικό Κόλπο.

«Τα πλοία που βρίσκονται ήδη στην περιοχή αναμένεται να αναζητήσουν καταφύγιο στα χωρικά ύδατα ουδέτερων κρατών της περιοχής, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή το Κατάρ, ενώ ορισμένα πλοία ενδέχεται να προσπαθήσουν να εγκαταλείψουν εντελώς την περιοχή», δήλωσε ο κ. Λάρσεν, προσθέτοντας ότι τα πλοία που πλέουν προς την περιοχή του κόλπου είναι πιθανό να παραμείνουν μακριά, έως ότου η κατάσταση σταθεροποιηθεί εκ νέου.

Πετράκης: «Αυξήσεις 15 έως 30% στις τιμές του βαρελιού αν μείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ»

Για τις επιπτώσεις στις τιμές πετρελαίου από την πολεμική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, μετά την κοινή επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, μίλησε στο OPEN ο καθηγητής Οικονομικών Παναγιώτης Πετράκης.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε και ο ίδιος, εάν τα Στενά του Ορμούζ μείνουν κλειστά για περισσότερο από 3 εβδομάδες, τότε θα μιλάμε για αυξήσεις της τάξης των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Ο κ. Πετράκης δήλωσε αρκετά απαισιόδοξος από τη νέα αυτή κλιμάκωση, ξεκαθαρίζοντας πως το ενδεχόμενο να μείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι κάτι που «αυτή τη φορά δεν πρέπει να αποκλείουμε, δεδομένου ότι οι στόχοι που μπαίνουν περί ανατροπής του καθεστώτος είναι μακροχρόνιοι στόχοι».

«Τη Δευτέρα-Τρίτη να περιμένετε μια αύξηση 3-4-5% πιθανόν στις τιμές των τροφίμων και της βενζίνης, ενώ αν μείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ για πάνω από 3 βδομάδες θα μιλάμε για αυξήσεις 15 έως 30% στις τιμές του βαρελιού» υπογράμμισε ο Παναγιώτης Πετράκης.

«Πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, αλλά ταυτόχρονα να προετοιμαστούμε και για σοβαρότερα πράγματα. Εάν διατηρηθεί αυτή η πολεμική διαμάχη, προφανώς θα έχουμε επιπτώσεις στις ενεργειακές τιμές και ιδίως στην Ευρώπη και την Ελλάδα», συμπλήρωσε.

Κορκίδης για τις πέντε σημαντικότερες επιπτώσεις για την Ελλάδα από τον πόλεμο

Τις σοβαρές και πολυεπίπεδες οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει για την Ελλάδα και τη διεθνή οικονομία η πολεμική σύρραξη μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ από τη μία πλευρά και Ιράν από την άλλη, ανέλυσε σε αποκλειστική δήλωσή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης επισημαίνει:

«Η επιθυμία όλων είναι να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα και χωρίς απώλειες άμαχου πληθυσμού, τόσο στο Ισραήλ, όσο και στο Ιράν. Δυστυχώς όμως την πορεία, την ένταση, τη διάρκεια και την έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων δεν την γνωρίζουμε.

Βεβαίως, η παρουσία και εμπλοκή των ΗΠΑ μας οδηγεί περισσότερο στο σενάριο μιας εμπόλεμης περιόδου λίγων ημερών ή εβδομάδων και πως δεν θα υπάρξει γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, θα υπάρξουν επιπτώσεις, καθώς και εκτιμώμενες οικονομικές απώλειες από την έντονη γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί. Η Ελλάδα προς το παρόν επηρεάζεται έμμεσα και όχι άμεσα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εάν όμως υπάρξει μια διάρκεια τριών μηνών του πολέμου, τότε οι συνθήκες θα αλλάξουν τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο τουρισμός μας θα επηρεαστεί άμεσα, αφού πρόκειται για ευαίσθητο τομέα στην «αντίληψη ασφάλειας».

Η ενέργεια θα είναι ο μεγαλύτερος οικονομικός αποδέκτης, λόγω της εξάρτησης από εισαγωγές. Η ναυτιλία θα έχει σημαντική αύξηση κόστους από παρακάμψεις και καθυστερήσεις που θα μετακυλήσει στα ναύλα. Τέλος το εμπόριο και η εφοδιαστική αλυσίδα, θα επηρεασθεί από τις υπηρεσίες, αλλά και συνθήκες ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές, ειδικά στις εισαγωγές από Ασία μέσω Σουέζ».