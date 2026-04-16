Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε πως το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα δύο πλήγματα σε γέφυρα στρατηγικής σημασίας στο νότιο τμήμα της χώρας η οποία καταστράφηκε.

«Η Πολεμική Αεροπορία του εχθρού εξαπέλυσε δύο διαδοχικά πλήγματα στη γέφυρα Κασμίγια, τελευταία γέφυρα ανάμεσα στην περιοχή της Τύρου και αυτήν της Σαΐντα, καταστρέφοντάς την ολοσχερώς», ανέφερε το ANI.

Ο ισραηλινός στρατός είχε καλέσει γι΄άλλη μια φορά σήμερα τους κατοίκους να εκκενώσουν ολόκληρη τη ζώνη του νοτίου Λιβάνου μέχρι τον ποταμό Ζαχράνι, σε απόσταση 40 χιλιομέτρων βόρεια των συνόρων.

Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσε στο Ρόιτερς πως ισραηλινό πλήγμα κατέστρεψε την τελευταία γέφυρα που ενώνει τον νότιο Λίβανο με την υπόλοιπη χώρα, προσθέτοντας πως το πλήγμα «κομμάτιασε τη γέφυρα» χωρίς δυνατότητα επισκευής.

