Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα (3/3) τα ξημερώματα, την έναρξη σειράς αεροπορικών επιδρομών εναντίον κέντρων διοίκησης και εγκαταστάσεων αποθήκευσης οπλισμού της Χεζμπολάχ, στη Βηρυτό.

Σε επίσημη ενημέρωση, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις στοχεύουν στρατηγικής σημασίας υποδομές της σιιτικής οργάνωσης του Λιβάνου, την οποία το Ισραήλ χαρακτηρίζει ως βασική απειλή για την εθνική του ασφάλεια.

Οι επιδρομές σημειώνονται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή. Εκρήξεις ακούστηκαν σε περιοχές της λιβανικής πρωτεύουσας, ενώ οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και μαχητών της Χεζμπολάχ έχουν ενταθεί τις τελευταίες ώρες, εντείνοντας τις ανησυχίες για ευρύτερη σύρραξη στην περιοχή.

Όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο, υπάρχει τεράστια αναστάτωση στη Βηρυτό ενώ πάρα πολλοί κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, σε μία αγωνιώδη προσπάθεια να σωθούν.

Tens of thousands of Lebanese civilians are leaving areas in Beirut following Israeli strikes and forced displacement orders. Earlier Hezbollah launched a retaliatory attack on Israel. Al Jazeera’s Zeina Khodr is amid the heavy traffic. pic.twitter.com/6NDMrnbk0V — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 2, 2026



Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποιούν εκτεταμένες επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ σε ολόκληρο τον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων περιοχών στη νότια Βηρυτό, χωριών στο νότιο τμήμα της χώρας και στην Κοιλάδα Μπεκάα. Παράλληλα, κάλεσαν τους κατοίκους περισσότερων από 50 χωριών, μεταξύ αυτών και της Μπιντ Τζμπέιλ, να εκκενώσουν άμεσα τις εστίες τους και να απομακρυνθούν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο από συγκεκριμένα κτίρια.

Israel has carried out heavy strikes in the southern suburbs of Lebanon’s capital Beirut after Hezbollah launched an attack on northern Israel in retaliation for the killing of Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei. pic.twitter.com/px1KXxTRi2 — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 2, 2026

Η νέα αυτή έξαρση βίας σηματοδοτεί σοβαρή κλιμάκωση σε μια σύγκρουση που αποκτά ολοένα και περισσότερο περιφερειακό χαρακτήρα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ από τη μία πλευρά και το Ιράν με τους συμμάχους του από την άλλη.

Παρά την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί τον Νοέμβριο του 2024 μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, οι εντάσεις παρέμειναν υψηλές, με αμοιβαίες κατηγορίες για παραβιάσεις. Η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει επανειλημμένα απευθύνει εκκλήσεις στη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πιέσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων, ενώ ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ χαρακτήρισε την ενέργεια της Χεζμπολάχ «ανεύθυνη και ύποπτη», προειδοποιώντας ότι θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας.

Το λιβανικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ, που πρόσκειται στο σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (3/3), ότι κτήριο όπου βρίσκονται εγκαταστάσεις του σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, βομβαρδίστηκε από τον ισραηλινό στρατό.

«Ο σιωνιστής εχθρός έβαλε στο στόχαστρο κτίριο του δικτύου αλ Μανάρ στη συνοικία Χαρέτ Χρέικ», ανέφερε το δίκτυο μέσω Telegram, λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως πλήττει «κέντρα διοίκησης» της Χεζμπολά στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.