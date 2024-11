Σφοδροί ισραηλινοί βομβαρδισμοί έθεσαν στο στόχαστρο στη διάρκεια της νύχτας τη Βηρυτό, με έναν από αυτούς να πλήττει κτήριο κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού, το οποίο ωστόσο εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά, όπως δήλωσε σήμερα ο Λιβανέζος υπουργός Μεταφορών.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε ένα υπόστεγο στην περίμετρο του αεροδρομίου το οποίο υπέστη πολλές ζημιές από ένα πλήγμα.

Ο υπουργός Μεταφορών Αλί Χαμίε ανέφερε στο X πως το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά. «Τα αεροπλάνα απογειώνονται και προσγειώνονται χωρίς προβλήματα», διευκρίνισε στο AFP.

«Το πλήγμα προκάλεσε μικρές ζημιές σε κτήρια του αεροδρομίου, αλλά όχι στον τερματικό σταθμό», δήλωσε στο πρακτορείο αξιωματούχος του αεροδρομίου που ζήτησε ανωνυμία.

Israeli occupation air strikes now on the southern suburbs of Beirut, targeting in the vicinity of Beirut's airport as well as the areas of Ouzai and Haret Hreik. pic.twitter.com/guVWrZ01EP
— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) November 6, 2024

Διευκρίνισε πως οι ζημιές έπληξαν “τα γραφεία της Middle East Airlines” (MEA), της εθνικής αεροπορικής εταιρίας του Λιβάνου, και κυρίως τα γραφεία της εταιρίας που έχει αναλάβει τη συντήρηση των αεροσκαφών.

Visuals of the Violent explosions near Beirut International Airport following an Israeli air strike. Middle East Airlines (MEA) moved its aircraft to safer areas, away from the dangerous Ouzai sector, before the raid to avoid any potential damage. 📹ابو علي#airport #aircraft… pic.twitter.com/RLYi6P8tbQ — FL360aero (@fl360aero) November 7, 2024

Ο Αμπού Έλι, οδηγός ταξί, βρισκόταν στο αεροδρόμιο την ώρα του πλήγματος. «Όλος ο χώρος στάθμευσης σείστηκε», είπε στο AFP.

«Οι άνθρωποι κουβαλούσαν τις βαλίτσες τους και άρχισαν να τρέχουν», πρόσθεσε, λέγοντας πως ο χώρος καλύφθηκε από ένα πυκνό στρώμα καπνού.

Η MEA είναι ουσιαστικά η μοναδική αεροπορική εταιρία που εξακολουθεί να πραγματοποιεί πτήσεις αφότου το Ισραήλ ενέτεινε τα πλήγματά του εναντίον του Λιβάνου στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το πλήγμα κοντά στο αεροδρόμιο πραγματοποιήθηκε μετά την ανακοίνωση της Χεζμπολάχ χθες, Τετάρτη, ότι έθεσε στο στόχαστρο στρατιωτική βάση κοντά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ, το κυριότερο αεροδρόμιο του Ισραήλ. Η αεροπορική κυκλοφορία δεν επηρεάστηκε.

BREAKING: Israel is dropping bombs near Beirut's civilian International Airport in the middle of the night. pic.twitter.com/YD5GyFcwSn — sarah (@sahouraxo) November 6, 2024

Των νυχτερινών πληγμάτων στα νότια προάστια της Βηρυτού είχε προηγηθεί εντολή του ισραηλινού στρατού για εκκένωση τεσσάρων συνοικιών της νότιας Βηρυτού, μεταξύ των οποίων και ενός χώρου που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο, το μοναδικό της χώρας.

«Όταν έστειλαν τις εντολές για απομάκρυνση, μπήκαμε στο αυτοκίνητο και φύγαμε», δήλωσε στην τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου ο Μαλάκ Ακίλ, κάτοικος της Ουζάι, μιας λαϊκής συνοικίας κοντά στο αεροδρόμιο.

«Αυτό γίνεται κατ’ επανάληψη. Αναγκαστήκαμε να φύγουμε από τα σπίτια μας πολλές φορές. Μερικές φορές κοιμόμαστε στο αυτοκίνητο, ο θάνατος έχει γίνει ζήτημα τύχης, μπορεί να πεθάνεις ή να επιβιώσεις» είπε από την πλευρά του ο Ραμζί Ζαϊτέρ, κάτοικος νοτίου προαστίου.

Τουλάχιστον 2.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο αφότου ξεκίνησε η κλιμάκωση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ στις 23 Σεπτεμβρίου, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Φιράς Αμπιάντ.

Εξάλλου, ισραηλινό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) έθεσε σήμερα στο στόχαστρο ένα αυτοκίνητο σε σημαντικό δρόμο που ενώνει τη Βηρυτό με την κοιλάδα Μπεκάα και τη Συρία, όπως μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI.

«Ένα εχθρικό drone έθεσε στο στόχαστρο αυτοκίνητο στην Αράγια», διευκρίνισε το πρακτορείο, προσθέτοντας πως ο δρόμος αποκλείστηκε. Την περασμένη εβδομάδα δύο οχήματα δέχθηκαν ισραηλινά πλήγματα στον ίδιο δρόμο, κυρίως ένας φορτηγάκι γεμάτο εκρηκτικά της Χεζμπολάχ.