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Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά και μία γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινά πυρά και σφοδρές αεροπορικές επιδρομές.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και ιατρικές πηγές, ισραηλινά μαχητικά εξαπέλυσαν τουλάχιστον 12 πυραύλους κοντά στην περιοχή Κατίμπα στη δυτική Πόλη της Γάζας, ένα σημείο όπου βρίσκονται συγκεντρωμένες εκατοντάδες οικογένειες εκτοπισμένων.
Από τον ασυνήθιστα σφοδρό βομβαρδισμό καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο οχήματα, ενώ προκλήθηκαν πολλοί τραυματισμοί.
Ο εκπρόσωπος του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς, Ισμαήλ αλ Ταουάμπτα, ανέφερε ότι η αεροπορική επιδρομή εξαπολύθηκε όταν μια ισραηλινή ειδική δύναμη έγινε αντιληπτή κατά τη διάρκεια μυστικής επιχείρησης στην Πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα την άμεση επέμβαση περισσότερων από δέκα μαχητικών αεροσκαφών για την υποστήριξή της.
Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τα πλήγματα, σημειώνοντας ότι στόχος ήταν η εξουδετέρωση άμεσων απειλών κατά των δυνάμεων ασφαλείας.
Σε ένα παράλληλο περιστατικό ανατολικά της Ντέιρ αλ Μπάλαχ, ένα ανήλικο κορίτσι, η Ισράα αλ Χίσι, σκοτώθηκε και δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν από πυρά των ισραηλινών δυνάμεων.
Παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025 με την υποστήριξη των ΗΠΑ, οι φονικές αναμετρήσεις δεν έχουν σταματήσει.
Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για συστηματικές παραβιάσεις που υπονομεύουν την ειρηνευτική πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης και την περαιτέρω αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.
Την ίδια στιγμή, το Τελ Αβίβ υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις του είναι προληπτικές για την αποτροπή νέων επιθέσεων. Από την έναρξη της εκεχειρίας μέχρι σήμερα, οι υγειονομικές αρχές της Γάζας καταγράφουν τουλάχιστον 1.300 νεκρούς Παλαιστινίους, ενώ ο ισραηλινός στρατός αναφέρει την απώλεια τεσσάρων στρατιωτών.