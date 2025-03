Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι το βράδυ της Δευτέρας έπληξαν «στρατιωτικούς στόχους» στη νότια Συρία, όπως «κέντρα διοίκησης και στρατιωτικές εγκαταστάσεις». Στις τοποθεσίες είχαν εντοπιστεί όπλα και οχήματα του ανατραπέντος καθεστώτος Άσαντ, αναφέρει η ανακοίνωση.

«Η παρουσία στρατιωτικού εξοπλισμού στη νότια Συρία αντιπροσωπεύει απειλή για το κράτος του Ισραήλ», αναφέρουν οι IDF, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι ανεκτή» και «θα αναλάβουν δράση» για την εξουδετέρωση αυτής της απειλής.

Νωρίτερα το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA είχε μεταδώσει πως τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλήγμα του ισραηλινού στρατού στην πόλη Νταράα.

Syrian Civil Defense: Israeli airstrikes kill 3 and injure 19 other civilians including 4 children and a woman. At least 3 Syrian Civil Defense volunteers among the injured in Daraa. pic.twitter.com/629a7EDeXs

— Levant24 (@Levant_24_) March 17, 2025

