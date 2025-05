Η Παλαιστινιακή Αρχή κατηγόρησε σήμερα Ισραηλινούς στρατιώτες ότι άνοιξαν πυρ με «πραγματικά πυρά» εναντίον μιας αντιπροσωπείας ξένων διπλωματών που επισκεπτόταν την Τζενίν, περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ισραηλινής στρατιωτικής επίθεσης στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Την επίσκεψη των διπλωματών είχε διοργανώσει η Παλαιστινιακή Αρχή.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Π.Α. έδωσε στη δημοσιότητα ένα σύντομης διάρκειας βίντεο που δείχνει δεκάδες άτομα, συμπεριλαμβανομένων φωτογράφων, κοντά σε ένα σημείο ελέγχου του στρατού στην Τζενίν. Δύο άτομα που φορούν στολές του ισραηλινού στρατού φαίνονται να σημαδεύουν με όπλα την ομάδα των διπλωματών. Έπειτα ακούγονται πυροβολισμοί και η ομάδα των διπλωματών τρέχει πίσω στα αυτοκίνητά της.

Israeli soldiers opened fire at a delegation of foreign diplomats, including around 30 ambassadors and consuls, who were visiting the Jenin area. https://t.co/CDe96brrKo pic.twitter.com/rr8zNbknG3 — Clash Report (@clashreport) May 21, 2025

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού απάντησε ότι «ο στρατός βρίσκεται στη διαδικασία επαλήθευσης αυτών των πληροφοριών».

«Ήταν το τελευταίο τμήμα της επίσκεψης και ξαφνικά ακούσαμε πυροβολισμούς από τον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας διπλωμάτης που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Δεν πυροβόλησαν μία ή δύο φορές. Ήταν σαν επαναλαμβανόμενοι πυροβολισμοί. Αυτό είναι τρέλα. Δεν είναι φυσιολογικό», είπε.

Israeli forces fire at group of around 30 diplomatic missions in Jenin, including close allies Canada, Netherlands and UK. One diplomat there tells @TheNationalNews that “around six shots” fired after group was standing at military barrier. “Was all coordinated with IDF before.” pic.twitter.com/DGjxpOMHJL — Thomas Helm (@ThomasFHelm) May 21, 2025

Το Times of Israel ανέφερε πως οι στρατιώτες πυροβόλησαν στον αέρα από το εσωτερικό του καταυλισμού προσφύγων της Τζενίν, λέγοντας πως δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

The Israeli army opens fire towards an international delegation visiting Jenin refugee camp, which has been under a tight Israeli military siege since January 19. The delegation includes EU and Arab ambassadors and diplomats. pic.twitter.com/YN6DrrMcwA — Quds News Network (@QudsNen) May 21, 2025

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, η αντιπροσωπεία περιελάμβανε διπλωμάτες από από τη Γαλλία, τη Βρετανία, τον Καναδά, την Ισπανία, τη Ρωσία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Μαρόκο, την Πορτογαλία, την Κίνα, την Αυστρία, τη Βραζιλία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Ιαπωνία, τη Ρουμανία, το Μεξικό, τη Σρι Λάνκα, την Ινδία, τη Χιλή και άλλες χώρες.

Τί αναφέρει ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων λέει ότι η είσοδος ήταν συντονισμένη και στην αντιπροσωπεία δόθηκε εγκεκριμένη διαδρομή λόγω της παρουσίας της σε μια ενεργή περιοχή μάχης.

Κατά την είσοδο, και παρά τον προηγούμενο συντονισμό της διαδρομής, η αντιπροσωπεία παρέκκλινε από τη διαδρομή και έφτασε σε μια περιοχή όπου δεν της επιτρεπόταν να παραμείνει.

Η δύναμη που βρισκόταν στο σημείο, η οποία γνώριζε ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται κοντά διπλωματική αντιπροσωπεία, πυροβόλησε στον αέρα και όχι προς την αντιπροσωπεία, προκειμένου να απωθήσει τους υπόπτους μακριά από την περιοχή.

Πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ: «Πολύ κοντά στο έγκλημα πολέμου οι ενέργειες Νετανιάχου»

Ο Εχούντ Ολμέρτ, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, προειδοποίησε, ότι «αυτό που γίνεται τώρα στη Γάζα, είναι πολύ κοντά σε έγκλημα πολέμου».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε στο BBC, ο Όλμερτ, που τέλεσε πρωθυπουργός από το 2006 έως το 2009, δήλωσε για την κυβέρνηση Νετανιάχου, πως διεξάγει «έναν πόλεμο χωρίς σκοπό – έναν πόλεμο χωρίς πιθανότητα να επιτευχθεί κάτι που μπορεί να σώσει τις ζωές των ομήρων».

Ο ίδιος τόνισε, ότι η κυβέρνηση όφειλε να είναι πιο ξεκάθαρη, στο ότι πολεμά «δολοφόνους της Χαμάς και όχι αθώους πολίτες».

Την ίδια ώρα, ενώ ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα επέτρεπε την είσοδο «περιορισμένης βοήθειας» στον αποκλεισμένο εδώ και 11 εβδομάδες θύλακα, ο ΟΗΕ καταγγέλλει, πως δεν έχει καταφέρει να διανεμηθεί καμία βοήθεια στον λαό της Παλαιστίνης.

Ο Ολμέρτ τόνισε, πως μόνο η εσωτερική και διεθνής πολιτική πίεση θα πείσει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποσυρθεί από μια νέα επίθεση στη Γάζα. Ως επικριτής της σημερινής ηγεσίας του Ισραήλ, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε, ότι η πίεση δεν είναι «ασήμαντη» αλλά «δεν επαρκεί ακόμη», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «ίσως θα μπορούσε να αλλάξει την ισορροπία» υπέρ του Νετανιάχου.