Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν γύρω στις 4 τα ξημερώματα ότι εξαπέλυσαν κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη, λίγες ώρες αφότου έπληξαν τα νότια προάστια της Βηρυτού στον Λίβανο.

March 21, 2026

«Μετά τις επιθέσεις στην Βηρυτό, οι IDF πλήττουν στόχους που συνδέονται με το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς στην Τεχεράνη», ανακοίνωσε μέσω Telegram o εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Ιράν, νωρίς το Σάββατο.

Η περσική υπηρεσία της Φωνής της Αμερικής (VOA) αναφέρει επίσης εκρήξεις στη δυτική περιοχή Εκμπάταν της Τεχεράνης, κοντά στον εμβληματικό Πύργο Αζαντί, και στην περιοχή του Ολυμπιακού Χωριού της πόλης.

Ήχοι μαχητικών αεροσκαφών και εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στο Κελαρντάστ, μια ορεινή περιοχή που βρίσκεται στην επαρχία Μαζανταράν, βορειοδυτικά της Τεχεράνης.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα ή ζημιές από τις επιθέσεις.