Το συριακό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο SANA ανέφερε σήμερα (5/3), ότι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν περιοχή στη νότια Συρία, αλλά και ότι πραγματοποίησαν εισβολή στην περιοχή Ουάντι αλ-Ρακάντ, δυτικά της Νταράα.
Israeli Air Force F16 fighter jets flying over Deir ez Zor in Syria carrying 2000 pound JDAM bombs as they continued toward Iran.
Σύμφωνα με πληροφορίες επτά ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα εισήλθαν στην περιοχή και εγκατέστησαν σημείο ελέγχου. Ακόμη, Ισραηλινοί στρατιώτες αναπτύχθηκαν κατά μήκος δρόμου ενώ συνέλαβαν και δύο άτομα.
Israel is raining bombs on civilian homes in Tyre, South Lebanon — a city that has stood for over 4,000 years.
Not military sites.
