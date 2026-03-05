Το συριακό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο SANA ανέφερε σήμερα (5/3), ότι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν περιοχή στη νότια Συρία, αλλά και ότι πραγματοποίησαν εισβολή στην περιοχή Ουάντι αλ-Ρακάντ, δυτικά της Νταράα.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες επτά ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα εισήλθαν στην περιοχή και εγκατέστησαν σημείο ελέγχου. Ακόμη, Ισραηλινοί στρατιώτες αναπτύχθηκαν κατά μήκος δρόμου ενώ συνέλαβαν και δύο άτομα.

 

 

 

