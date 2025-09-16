Μια τρομερή από κάθε άποψη επίθεση έχει εξαπολύσει από το πρωί της Τρίτης 16/9, ο ισραηλινός στρατός στην πολύπαθη πόλη της Γάζας. Τα ισραηλινά τανκς ισοπεδώνουν ακόμη και τα ερείπια των κάποτε κατοικιών, με τους Παλαιστίνιους να περιγράφουν ότι δέχονται τον πιο σφοδρό βομβαρδισμό που έχουν αντιμετωπίσει σε δύο χρόνια πολέμου.

Αξιωματούχος των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων δήλωσε ότι τα χερσαία στρατεύματα κινούνται βαθύτερα στην πόλη και ότι ο αριθμός των στρατιωτών θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες για να αντιμετωπίσουν έως και 3.000 μαχητές της Χαμάς που ο ισραηλινός στρατός πιστεύει ότι εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη.

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή του στη πόλη της Γάζας από το ξεκίνημα της επιχείρησης του Ισραήλ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Εξαπολύοντας την επίθεση, η κυβέρνηση του Ισραήλ αψήφησε τις απειλές των Ευρωπαίων ηγετών για κυρώσεις, καθώς και τις προειδοποιήσεις ακόμη και μερικών από τους ίδιους τους στρατιωτικούς διοικητές του Ισραήλ ότι θα μπορούσε να είναι ένα λάθος που θα κοστίσει στη χώρα.

Εν τω μεταξύ, εξεταστική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ είχε διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα, υποκινούμενη από κορυφαίους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ισραήλ χαρακτήρισε την αξιολόγηση «σκανδαλώδη» και «ψεύτικη».

Τελεσίγραφο από το Ισραήλ: Παραδώστε τώρα τους ομήρους

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε από το Τελ Αβίβ το ertnews, το Ισραήλ έχει μία νέα μέθοδο να προσεγγίζει και ουσιαστικά να κατεδαφίζει σπίτια.

Έχει ενεργοποιήσει παροπλισμένα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, τα οποία τα έχει κάνει τηλεκατευθυνόμενα, είναι γεμάτα με εκρηκτικά και εκεί που εκτιμά ότι υπάρχουν στελέχη της Χαμάς επιτίθεται με αυτά. Αλλά την ίδια ώρα αυτά τα κτίρια γίνονται ουσιαστικά μία σκόνη.

מגדל הטרור ברג’ אלעפרי מתרסק לתוך הים של עזה.

מטביעים את מוקדי הטרור וההסתה. pic.twitter.com/zt78rHaQU1 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 15, 2025

Της επιχείρησης ηγείται ο ίδιος ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ο οποίος φέρεται, μαζί με άλλους αξιωματούχους, να έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τους χειρισμούς της πολιτικής ηγεσίας για τη Γάζα και την τροπή που έχει πάρει η επιχείρηση.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, πραγματοποίησε την Τρίτη, αξιολόγηση της κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, κάνοντας περιοδεία πεδίου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της 98ης Μεραρχίας στην Πόλη της Γάζας και επί τόπου αξιολόγηση της κατάστασης με τους διοικητές, όπως μετέδωσε το IDF (Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ).

«Η επιχείρηση στην πόλη της Γάζας είναι ένα σημαντικό βήμα για την εκτέλεση του ύψιστου ηθικού και σημαντικού καθήκοντός μας – να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους στα σπίτια τους και να διαλύσουμε τις στρατιωτικές και κυβερνητικές δυνατότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς. Η απειλή έχει αλλάξει, αλλά και εμείς. Ερχόμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Αυτή είναι μια κίνηση αποφασιστικής σημασίας για τη συνέχιση του πολέμου», ανέφερε μεταξύ άλλων, ο Εγιάλ Ζαμίρ.

Παράλληλα, 350.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει το κέντρο της Γάζας, όμως εξακόσιες χιλιάδες παραμένουν εκεί, εγκλωβισμένοι μέσα στα συντρίμμια. Κάποιοι από αυτούς προσπαθούν να απεγκλωβιστούν και να αποχωρήσουν μαζί με τις οικογένειές τους προς τον νότο.

«Σταματήστε τη σφαγή»

Τη νέα επίθεση που έχει εξαπολύσει ο ισραηλινός στρατός στην πόλη της Γάζας, καταδικάζουν με ανακοινώσεις τους ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως την χερσαία επίθεσή του στην πόλη της Γάζας, η οποία ξεκίνησε σήμερα, τονίζοντας ότι υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και πιθανώς και άλλων.

«Στο μόνο που πάει το μυαλό μου είναι στο τι σημαίνει αυτό για τις γυναίκες, για τα υποσιτισμένα παιδιά, για τα άτομα με αναπηρίες, αν δεχθούν ξανά επίθεση με αυτόν τον τρόπο. Και πρέπει να πω ότι η μόνη απάντηση σε αυτό είναι: σταματήστε τη σφαγή», δήλωσε ο Τουρκ μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

«Παλαιστίνιοι, Ισραηλινοί ουρλιάζουν για ειρήνη. Όλοι θέλουν να σταματήσει αυτό, και αυτό που βλέπουμε είναι μια περαιτέρω κλιμάκωση που είναι εντελώς απαράδεκτη», πρόσθεσε. «Καλώ το Ισραήλ να σταματήσει την αδικαιολόγητη καταστροφή της Γάζας».

Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα και ότι υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποκίνησαν τέτοιες ενέργειες, με το Ισραήλ να «απορρίπτει κατηγορηματικά» αυτή τη «μεροληπτική και ψευδή» έκθεση.

Ο Τουρκ δεν χρησιμοποίησε τον όρο αυτό (σ.σ. γενοκτονία), αλλά βρίσκεται υπό «πίεση» να το κάνει.

Σε ερώτηση που δέχθηκε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ αν θα σκεφτόταν να χρησιμοποιήσει τη λέξη γενοκτονία για να περιγράψει τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, ο Τουρκ απάντησε: «Βλέπουμε τη συσσώρευση εγκλημάτων πολέμου μετά από εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και ενδεχομένως ακόμη περισσότερα. Θέλω να πω, εναπόκειται στο δικαστήριο να αποφασίσει αν πρόκειται για γενοκτονία ή όχι και βλέπουμε τα στοιχεία να αυξάνονται».

Καταδίκη Βρυξελλών, χωρίς ορατή κοινή δράση των 27

Από τις στις Βρυξέλλες, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε πως η ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας θα προκαλέσει «περισσότερη καταστροφή, περισσότερους θανάτους και περισσότερη εκτόπιση» του πληθυσμού

Η Ευρωπαϊκή Ένωση «έχει επανειλημμένα παροτρύνει το Ισραήλ να μην κλιμακώσει την επιχείρησή του στην πόλη της Γάζας (…) Έχουμε καταστήσει σαφές ότι αυτό θα επιδεινώσει επίσης την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση και θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Άνουαρ Ελ Ανουνί.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κλιμάκωσε την κριτική της την περασμένη εβδομάδα κατά της ισραηλινής κυβέρνησης, προτείνοντας κυρώσεις κατά ορισμένων «εξτρεμιστών» υπουργών και «μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ» στο εμπόριο.

Αυτά τα μέτρα θα παρουσιαστούν επίσημα αύριο Τετάρτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, θεωρείται δύσκολο να υιοθετηθούν από τα κράτη μέλη που είναι βαθιά διχασμένα για το θέμα. Λόγω των διαφορών μεταξύ των 27 κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορείται τακτικά για αδράνεια όσον αφορά τον πόλεμο στη Γάζα.

Αντιμέτωπες με αυτή την αδράνεια , αρκετές χώρες αποφάσισαν να αναλάβουν δράση μόνες τους. Το Βέλγιο αποφάσισε, επομένως, να επιβάλει μονομερώς μια σειρά κυρώσεων (οικονομικών, προξενικών) κατά του Ισραήλ και ορισμένων υπουργών της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, έχουν επίσης σχεδιάσει να αναγνωρίσουν κράτος της Παλαιστίνης στο περιθώριο της επόμενης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Από την πλευρά του το Λονδίνο καταδίκασε την νέα ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας χαρακτηρίζοντας την «εντελώς ανεύθυνη και απαράδεκτη». «Αυτό θα οδηγήσει μόνο σε περισσότερη αιματοχυσία, θα σκοτώσει περισσότερους αθώους πολίτες και θα θέσει σε κίνδυνο τους Ισραηλινούς ομήρους» που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, έγραψε στην πλατφόρμα Χ η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, ζητώντας «άμεση» κατάπαυση του πυρός.