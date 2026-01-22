Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ισραηλινές σφαίρες στρατιωτικού βαθμού βρέθηκαν σε ιατροδικαστικές εξετάσεις σε πτώματα παιδιών που σκοτώθηκαν από αυτούς που το Ιράν αποκαλεί “ξένους τρομοκράτες”, κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ταραχών στη χώρα, σύμφωνα με έκθεση.

Μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS την Τετάρτη, μια ανώνυμη πηγή ασφαλείας του Ιράν ανέφερε τις περιπτώσεις κοριτσιών που πυροβολήθηκαν θανάσιμα από ένοπλους μισθοφόρους στις πόλεις Ισφαχάν και Κερμανσάχ.

Οι ειρηνικές διαδηλώσεις σε πόλεις του Ιράν έγιναν βίαιες νωρίτερα αυτόν τον μήνα, καθώς τρομοκράτες που υποστηρίζονται από ξένους παράγοντες στόχευαν αμάχους. Ανάμεσα στα θύματα ήταν τα παιδιά Μπαχάρ, Μελίνα και Ανίλα, των οποίων η ζωή κόπηκε βίαια.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, οικονομικές δυσκολίες, που προκλήθηκαν και επιδεινώθηκαν από χρόνια δυτικών κυρώσεων, πυροδότησαν ένα κύμα ειρηνικών διαδηλώσεων μεταξύ εμπόρων στο παζάρι, στην ιρανική πρωτεύουσα της Τεχεράνης και σε άλλες πόλεις

Οι αρχές αναγνώρισαν τα αιτήματα των διαδηλωτών ως νόμιμα, αλλά οι διαδηλώσεις κατελήφθησαν από ταραχοποιούς που υποστηρίζονταν από Αμερικανούς και Ισραηλινούς ηγέτες οι οποίοι καλούσαν δημόσια για βανδαλισμούς και αταξία.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ορισμένοι από τους μισθοφόρους ήταν οπλισμένοι, εκπαιδευμένοι και στρατολογημένοι από υπηρεσίες κατασκοπείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ για να υποκινήσουν τη βία, να βλάψουν δημόσια περιουσία, και να σκοτώσουν αμάχους και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη, Το Ίδρυμα Μαρτύρων και Υποθέσεων Βετεράνων του Ιράν ανέφερε ότι συνολικά 3.117 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των ταραχών.

Σημείωσε επίσης ότι 2.427 από τους νεκρούς ήταν αθώοι πολίτες και προσωπικό ασφαλείας.

Πολλοί από τους μάρτυρες ήταν περαστικοί και διαδηλωτές που πυροβολήθηκαν από οργανωμένα τρομοκρατικά στοιχεία, ανέφερε.

Τα μικρότερα φέρετρα είναι τα πιο βαριά

Στις 9 Ιανουαρίου 2026, στην ιστορική βορειοανατολική πόλη Nishapur, η δίχρονη Μπαχάρ Σεϊφί είχε πάει με τον αδερφό της για να βγάλει τα σκουπίδια όταν ένοπλοι τρομοκράτες πυροβόλησαν εναντίον της. Έπεσε σε κώμα. Παρά τις άοκνες προσπάθειες των γιατρών, το κοριτσάκι υπέκυψε στα τραύματά του τρεις μέρες αργότερα, και έγινε η νεότερη μάρτυρας της βίαιης αναταραχής.

Η μητέρα της Μπαχάρ προσευχήθηκε εκείνες τις τελευταίες μέρες που η κόρη της ήταν στον αναπνευστήρα. Στην τελευταία προσευχή ζήτησε εκεί που θα πάει στους Ουρανούς, οι Άγιοι τους να την προσέχουν.

Η τρίχρονη Μελίνα ήταν άρρωστη με κρυολόγημα. Ο πατέρας της, ανησυχώντας για την υγεία της, την πήγε στο φαρμακείο για να πάρει φάρμακα. Στις 8 Ιανουαρίου 2026, καθώς περπατούσαν στο δρόμο, ξέσπασαν πυροβολισμοί. Μια σφαίρα χτύπησε τη Μελίνα, διαπερνώντας το σώμα της.

Ο πατέρας της διηγήθηκε τη φρίκη και τον τρόπο που ο μικρός και χαρούμενος κόσμος του κατέρρευσε.

«Τη στιγμή που συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί, το αίμα της πλημμύρισε τα χέρια και τα ρούχα μου. Κράτησα το άψυχο σώμα της στην αγκαλιά μου», φέρεται να είπε.

Ο συντετριμμένος πατέρας συνέχιζε να επαναλαμβάνει με αγωνία ότι τα χέρια του ήταν μούσκεμα από το αίμα της Μελίνας: «Το αίμα της στα χέρια μου, στα ρούχα μου… Θα το κουβαλάω για πάντα».

Στο Ισφαχάν, η μέρα της οκτάχρονης Ανίλα Αμπού Ταλίμπιαν ξεκίνησε όπως όλες οι άλλες. Ο πατέρας της την έβγαλε έξω για ένα παγωτό, μια στιγμή χαράς για το κοριτσάκι.

Μια σφαίρα τη χτύπησε ενώ περίμενε τη λιχουδιά της στο αυτοκίνητο, και η γιαγιά της, επίσης μέσα στο αυτοκίνητο, τραυματίστηκε αλλά επέζησε από την επίθεση.

Η Ανίλα ονειρευόταν από καιρό να γίνει διάσημη, ίσως πριγκίπισσα, ίσως σπουδαία καλλιτέχνης. Με τραγικό τρόπο, η Ανίλα κέρδισε την προσοχή όλων λόγω του θανάτου της. Ο πατέρας της είπε ότι «έγινε διάσημη, αλλά μέσω του μαρτυρίου».

Στο σπίτι της, αναστατωμένη από την απώλεια, η μητέρα της ετοίμασε ένα συμβολικό γαμήλιο σκηνικό για την Ανίλα, τοποθετώντας ένα στέμμα και ένα λευκό νυφικό στο σώμα της οκτάχρονης.