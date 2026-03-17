Η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον κορυφαίο αξιωματούχο ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, σκότωσε επίσης τον αναπληρωτή του στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, Αλί Μπατένι, καθώς και τον γιο του Λαριτζανί, ο οποίος υπηρετούσε ως ειδικός βοηθός του, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν ενημερωμένες πηγές στο Iran International.

Ο Κασέμ Κορεΐσι, αναπληρωτής επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, σκοτώθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επιδρομής στη συνάντηση της Μπασίτζ, ανέφεραν οι πηγές.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό να συζητηθεί ο τρόπος αντιμετώπισης πιθανών διαδηλώσεων κατά τη διάρκεια του περσικού φεστιβάλ Chaharshanbeh Suri (Τετάρτη των Πυροτεχνημάτων), το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν.