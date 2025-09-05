Στην πρώτη διαμαρτυρία αυτού του είδους από ισραηλινή εταιρεία, η αλυσίδα μόδας Comme il faut ξεκίνησε εκστρατεία για να επιστήσει την προσοχή στον λιμό στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι αναρτήσεις της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα αγγλικά, αραβικά και εβραϊκά απεικονίζουν γυναίκες και έναν άνδρα ντυμένους στα μαύρα που κρατούν άδειες κατσαρόλες με τη λεζάντα να γράφει από κάτω «Αντισταθείτε στον Λιμό».

View this post on Instagram A post shared by Noa Levi (@doa_levi)

«Σε απόσταση ελάχιστων χιλιομέτρων άνθρωποι λιμοκτονούν», έγραψε η γνωστή αλυσίδα μόδας.

Η εταιρεία δήλωσε ότι ένιωσε την επείγουσα ανάγκη «να φωνάξει εκ μέρους όλων όσων δεν μπορούν να φωνάξουν». Πρόσθεσε: «Απαιτούμε να τερματιστεί ο λιμός στη Γάζα – και για τους ομήρους».

View this post on Instagram A post shared by דר. נוף עתאמנה د. نوف عثامنة (@nofatamna)

«Φτιάχνουμε ρούχα για γυναίκες και πιστεύουμε ότι η μόδα είναι επίσης ένα πολιτικό πράγμα, όπως το φαγητό, όπως οτιδήποτε στον πολιτισμό», δήλωσε η διευθύντρια της αλυσίδας, η Ρόμι Καμίνερ Γκολντφάινερ, στην Jerusalem Post σε άρθρο που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη.

View this post on Instagram A post shared by לימור לניאדו תירוש (@limor_laniado_tiroche)

Στο Instagram, η πρωτοβουλία έλαβε υποστήριξη αλλά και έντονη κριτική.

«Οι μόνοι που λιμοκτονούν στη Γάζα είναι οι όμηροί μας», ήταν ορισμένες αντιδράσεις.

View this post on Instagram A post shared by Avivit Priel Avichai (@avivitpriel)

Έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα στις 22 Αυγούστου το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Κατάταξης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) ανέφερε ότι σχεδόν 514.000 άνθρωποι –σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Γάζας— είναι αντιμέτωπο με συνθήκες λιμού στην πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές.

View this post on Instagram A post shared by nuritkariv (@nuritkariv_)

View this post on Instagram A post shared by COMME IL FAUT (@_comme_il_faut_)

View this post on Instagram A post shared by COMME IL FAUT (@_comme_il_faut_)

Το IPC προειδοποίησε ότι ο λιμός ενδέχεται να επεκταθεί στις πόλεις Ντέιρ αλ Μπάλαχ και Χαν Γιούνις ως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το Ισραήλ έχει απορρίψει επανειλημμένα τα στοιχεία αυτά, χαρακτηρίζοντάς τα ψευδή και μεροληπτικά υπέρ της Χαμάς.