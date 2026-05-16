Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε τον Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, επικεφαλής της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και διοικητή της στρατιωτικής της πτέρυγας, σε αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15/5, στην πόλη της Γάζας.

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τον θάνατό του, ισραηλινοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για «ενδείξεις επιτυχούς εξουδετέρωσης» του ανθρώπου που θεωρείται ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Η επιδρομή σημειώθηκε εν μέσω της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και έπληξε πολυκατοικία στη συνοικία Ριμάλ της πόλης της Γάζας.

Βίντεο από το σημείο καταγράφουν τεράστια σύννεφα καπνού και φωτιάς να υψώνονται από το κτίριο που καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς.

The Israeli Air Force just targeted Hamas leader in Gaza, Izz al-Din Haddad, in an airstrike in Gaza City a short while ago. The strike hit a residential building in Gaza City's Rimal neighborhood.

Λίγα λεπτά μετά την επίθεση, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας ότι είχαν δώσει εντολή για τη στοχοποίηση του Χαντάντ.

Στη δήλωση τον χαρακτήρισαν «διοικητή της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και έναν από τους κύριους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου».

«Ο αλ-Χαντάντ ήταν υπεύθυνος για δολοφονίες, απαγωγές και κακοποίηση χιλιάδων Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, είχε ενεργό ρόλο στην κράτηση ομήρων και στον σχεδιασμό επιθέσεων κατά των ισραηλινών δυνάμεων, ενώ φέρεται να αντιτάχθηκε και στις αμερικανικές πρωτοβουλίες για αφοπλισμό της Χαμάς και αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Η Χαμάς δεν σχολίασε άμεσα την τύχη του Χαντάντ.

Ο ίδιος είχε αναλάβει την ηγεσία της στρατιωτικής πτέρυγας μετά τη δολοφονία του Μουχάμαντ Σινουάρ από το Ισραήλ τον Μάιο του 2025 και θεωρούνταν ο ανώτερος εναπομείνας στρατιωτικός διοικητής της οργάνωσης στη Γάζα.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές ιατρικές πηγές, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 20 τραυματίστηκαν από τις επιδρομές που έπληξαν διαμέρισμα και όχημα στην περιοχή.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο Χαντάντ συγκαταλέγεται στους νεκρούς.

Ισραηλινές στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι η Πολεμική Αεροπορία χτύπησε τόσο το διαμέρισμα όπου φερόταν να κρυβόταν ο ηγέτης της Χαμάς όσο και όχημα που αποχωρούσε από το σημείο, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί ενδεχόμενη διαφυγή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τρία μαχητικά αεροσκάφη συμμετείχαν στην επιχείρηση, ρίχνοντας συνολικά 13 βόμβες.

Η είδηση της πιθανής εξόντωσης του Χαντάντ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ, ιδιαίτερα από πρώην ομήρους που είχαν κρατηθεί υπό την ευθύνη του.

Η πρώην όμηρος και στρατιώτης Λίρι Άλμπαγκ, η οποία είχε απαχθεί από τη βάση Nahal Oz στις 7 Οκτωβρίου, δήλωσε ότι κρατούνταν στις σήραγγες που διοικούσε ο Χαντάντ.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε στα αραβικά: «Κάθε σκύλος έχει τη μέρα του».

Μιλώντας αργότερα στο Channel 12, περιέγραψε τον Χαντάντ ως «έναν από τους βασικούς υπεύθυνους για τα βάσανα των ομήρων», σημειώνοντας ότι ήταν από τους λίγους διοικητές της Χαμάς που μιλούσαν εβραϊκά και είχαν άμεση επαφή με τους αιχμαλώτους.

Η επιχείρηση αναμένεται να επηρεάσει τις ήδη εύθραυστες ισορροπίες στις διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας αποκάλυψε ότι η απόφαση για τη στοχοποίηση του Χαντάντ είχε εγκριθεί από την πολιτική ηγεσία πριν από περίπου δέκα ημέρες και ότι ο ηγέτης της Χαμάς βρισκόταν υπό διαρκή παρακολούθηση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Χαντάντ μετακινούνταν συνεχώς ανάμεσα σε κρησφύγετα, χρησιμοποιώντας ομήρους ως ανθρώπινες ασπίδες για να αποφεύγει ισραηλινά πλήγματα.

Ο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ θεωρείται μία από τις πλέον αινιγματικές μορφές της Χαμάς.

Είχε αποκτήσει το προσωνύμιο «Το Φάντασμα της αλ-Κασάμ» λόγω του χαμηλού προφίλ του και της ικανότητάς του να αποφεύγει επανειλημμένες απόπειρες δολοφονίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο κινητό του τηλέφωνο φέρεται να διατηρούσε φωτογραφίες Ισραηλινών ομήρων.

Ο Χαντάντ είχε συμμετάσχει στον σχεδιασμό της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, ενώ 251 άτομα απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα, πυροδοτώντας τον πόλεμο που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

με πληροφορίες από: The Times of Israel