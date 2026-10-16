Μια ισραηλινή εταιρεία ψηφιακής διαφήμισης, η Discover-Tech, κατασκόπευε χρήστες του διαδικτύου μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου διαδικτυακών διαφημίσεων, το οποίο χρησιμοποιούσε για τον εντοπισμό στόχων και τη διευκόλυνση της παραβίασης των συσκευών τους, τόνισαν την Πέμπτη δύο ερευνητικές ομάδες.

Σύμφωνα με ξεχωριστές εκθέσεις της καναδικής οργάνωσης παρακολούθησης του κυβερνοχώρου Citizen Lab και της εταιρείας ασφάλειας διαφημίσεων Confiant, με έδρα τη Νέα Υόρκη, οι υπηρεσίες της Discover-Tech παρείχαν πρόσβαση σε διαφημιστικές πλατφόρμες – όπως αυτές της Google, της Comcast, της ρωσικής Yandex και άλλων – στην ισραηλινή εταιρεία λογισμικού κατασκοπείας Candiru, η οποία βρίσκεται στη «μαύρη λίστα» της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς και σε άλλες ισραηλινές εταιρείες παρακολούθησης.

Οι εκθέσεις δείχνουν πώς επιχειρήσεις διαδικτυακής διαφήμισης – που για χρόνια εκφράζονται ανησυχίες για αυτές αναφορικά με την προστασία της ιδιωτικότητας – μπορεί επίσης να λειτουργήσουν ως δίαυλος για εκτεταμένες επιχειρήσεις κατασκοπείας.

«Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί σήμερα η διαδικτυακή διαφήμιση αποτελεί μια συστημική απειλή για την ασφάλεια», δήλωσε στο Reuters ο Γουόλφι Κριστλ, ανώτερος ερευνητής στο Citizen Lab. «Απειλή τόσο για κράτη και ιδιωτικό τομέα, όσο και για την κοινωνία των πολιτών και για όλους τους άλλους».

Όπως ανέφερε το Citizen Lab, διαδικτυακές διαφημίσεις της Discover-Tech – που συχνά αφορούν συνηθισμένα προϊόντα, όπως τηλέφωνα ή ακουστικά— έφταναν σε περισσότερους από 120.000 ιστότοπους και 75.000 εφαρμογές, μέσω διαφόρων συνεργασιών της εταιρείας.

Οι χρήστες που επισκέπτονταν ιστότοπους ή χρησιμοποιούσαν εφαρμογές που περιείχαν κακόβουλες διαφημίσεις μπορούσαν να εντοπιστούν και να παρακολουθηθούν από την Discover-Tech, που σε ορισμένες περιπτώσεις, προσπαθούσε επίσης να αποσπάσει αριθμούς τηλεφώνου από ορισμένους χρήστες smartphone, είπαν ερευνητές. Απαιτείται μόνο η φόρτωση διαφημίσεων σε έναν ιστότοπο για να πραγματοποιηθεί η κατασκοπεία.

Και οι δύο ερευνητικές ομάδες τόνισαν ότι ορισμένες διαφημίσεις χρησιμοποιούνταν για την εγκατάσταση λογισμικού κατασκοπείας της Candiru στις συσκευές των χρηστών. Ωστόσο, η Confiant διευκρίνισε ότι οι διαφημίσεις που συνδέθηκαν με την Candiru αποτελούσαν ένα ελάχιστο κλάσμα του συνολικού όγκου διαφημίσεων της Discover-Tech.

Κακόβουλες διαφημίσεις εμφανίστηκαν σε εκατοντάδες ευαίσθητα δίκτυα

Ο Τζερόμ Ντανγκού, συνιδρυτής της Confiant, δήλωσε ότι η Discover-Tech διοχέτευε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια διαφημίσεις ημερησίως σε όλο τον κόσμο και ότι οι ρυθμίσεις κοινής χρήσης δεδομένων (cookie matching ) επέτρεπαν στην εταιρεία να παρακολουθεί άτομα ακόμη και πέρα ​​από την εμβέλεια των διαφημίσεών της.

«Είναι πολύ πιθανό εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι να έχουν επηρεαστεί από την Discover-Tech», δήλωσε ο Ντανγκού.

Η Discover-Tech που ιδρύθηκε το 2020, δεν απάντησε σε μηνύματα που στάλθηκαν μέσω της φόρμας επικοινωνίας της. Επίσης, δεν υπήρξε απάντηση σε μήνυμα στο LinkedIn ούτε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απεστάλησαν στον διευθύνοντα σύμβουλό της, Ντέκελ Μπόνι.

Οι προσπάθειες του Reuters να επικοινωνήσει με τους ιδιοκτήτες της Candiru απέβησαν επίσης άκαρπες.

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ συμπεριέλαβε την Candiru στην αμερικανική «μαύρη λίστα» το 2021, καθώς φέρεται να παρείχε λογισμικό κατασκοπείας (spyware) το οποίο χρησιμοποιήθηκε για κακόβουλες επιθέσεις εναντίον κυβερνητικών αξιωματούχων, δημοσιογράφων, ακτιβιστών και ακαδημαϊκών.

Το Citizen Lab ανέφερε ότι μια ισχυρή εκδοχή του λογισμικού κατασκοπείας της Candiru, που πέρασε μέσω διαφημίσεων της Discover-Tech, χρησιμοποιήθηκε για την παραβίαση 45 συσκευών Windows στον τηλεοπτικό σταθμό Al Jazeera του Κατάρ, κατά την περίοδο 2024-2025. Το Citizen Lab δήλωσε ότι μπόρεσε να επιβεβαιώσει το γεγονός αυτό, καθώς ο δημοσιογραφικός όμιλος μοιράστηκε με την ομάδα τα αρχεία καταγραφής δικτύου (network logs).

Σε ανακοίνωση του, το Al Jazeera τόνισε ότι «καταδικάζει επιθέσεις με λογισμικό κατασκοπείας που στοχεύουν μέλη του προσωπικού του» και ότι λαμβάνει μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και των συστημάτων του. «Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν», τόνισε.

Ο Ντανγκού, από την εταιρεία Confiant, δήλωσε ότι οι κακόβουλες διαφημίσεις εμφανίστηκαν σε χρήστες σε «εκατοντάδες δίκτυα που ανήκουν σε ευαίσθητες κατηγορίες», συμπεριλαμβανομένων του Πενταγώνου, του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ανέφερε επίσης ότι σε ορισμένες περιοχές, όπως τα παλαιστινιακά εδάφη, υπήρχαν πάρα πολλές διαφημίσεις της ισραηλινής εταιρείας.

«Αν επισκεφθείτε σχεδόν οποιονδήποτε ιστότοπο στην Παλαιστίνη – οποιονδήποτε ιστότοπο – θα βρείτε μια διαφήμιση της Discover-Tech. Αυτό τους παρέχει μια εξαιρετικά πλήρη εικόνα για τις ψηφιακές δραστηριότητες μιας ολόκληρης χώρας», δήλωσε.

Το Citizen Lab ανέφερε, επιπλέον, ότι διαθέτει στοιχεία που δείχνουν πως οι κακόβουλες διαφημίσεις εμφανίστηκαν σε άτομα που συνδέονται με τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περισσότερες από δώδεκα εθνικές κυβερνήσεις.

Άλλα δίκτυα στα οποία εντοπίστηκαν οι διαφημίσεις περιλαμβάνουν εταιρείες του κλάδου ημιαγωγών, όπως οι Nvidia, Sandisk, Broadcom και Micron, καθώς και διάφορους δημοσιογραφικούς οργανισμούς στο Μεξικό, το Ισραήλ και την Ευρώπη, οι οποίοι δεν κατονομάστηκαν.

Εκτός από τον εντοπισμό της Candiru και ορισμένων άλλων παρόχων παρακολούθησης, το Citizen Lab τόνισε ότι κατάφερε να αντλήσει κάποιες λεπτομέρες σχετικά με το πού μπορεί να έχουν βάση οι χρήστες του Discover-Tech επειδή η εταιρεία εξέθεσε άθελά της τα αρχεία καταγραφής ελέγχου ταυτότητας στο διαδίκτυο (authentication logs), δείχνοντας άτομα που συνδέονται από διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου στο Ισραήλ, την Ευρώπη και τον Κόλπο.

Λήψη μέτρων κατά της Discover-Tech

Η Discover-Tech τίθεται πλέον εκτός συγκεκριμένων τμημάτων της αγοράς διαδικτυακών διαφημίσεων.

Η Google υπογράμμισε σε δήλωσή της ότι συνεργάστηκε στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήγαγαν Citizen Lab και Confiant, και απέκλεισε την Discover-Tech από τις διαφημιστικές της πλατφόρμες «λόγω συστηματικής παραβίασης των πολιτικών μας».

Η IAB Europe, ο ευρωπαϊκός φορέας που εκπροσωπεί το οικοσύστημα του ψηφιακού μάρκετινγκ και της διαφήμισης, δήλωσε μέσω email ότι η Discover-Tech αφαιρέθηκε την περασμένη εβδομάδα από τον κατάλογο των εγκεκριμένων παγκοσμίως προμηθευτών της, κατόπιν ελέγχου που εντόπισε παραβιάσεις των πολιτικών της.

Η Beeswax, θυγατρική της Comcast που δραστηριοποιείται στην τεχνολογία διαφημίσεων, αφαίρεσε την Discover-Tech από την πλατφόρμα της «έπειτα από πρόσφατη δραστηριότητα», όπως ανακοίνωσε η Comcast. Η Yandex δεν απάντησε σε μηνύματα του Reuters για σχόλιο.

Η παρακολούθηση χρηστών για διαφημιστικούς σκοπούς αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Νωρίτερα φέτος, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορές σύμφωνα με τις οποίες αμερικανικές δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί σε εμπόλεμες ζώνες στοχοποιήθηκαν με τη χρήση δεδομένων τοποθεσίας, τα οποία είχαν συλλεχθεί από εταιρείες τεχνολογίας διαφημίσεων και μεσίτες δεδομένων. Έκτοτε, διάφοροι κλάδοι των ενόπλων δυνάμεων έχουν απενεργοποιήσει την παρακολούθηση για διαφημιστικούς σκοπούς σε ορισμένες συσκευές.