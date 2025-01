«Τι περιμένετε να μας πάρετε όλους νεκρούς;» εμφανίζεται να ρωτά η 19χρονη Ισραηλινή Λίρι Άλμπαγκ, σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, την ώρα που είναι σε εξέλιξη συνομιλίες στη Ντόχα του Κατάρ.

🚨#BREAKING: Al-Qassam Brigades have published a recorded message from 19-year-old Israeli hostage and IDF soldier Liri Albag pic.twitter.com/Mynyb9eRbM

— The Saviour (@stairwayto3dom) January 4, 2025