Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε σε αεροπορική επιδρομή «τρομοκράτες» που κρύβονταν σε υπόγειο του τεμένους αλ Άνσαρ στη Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Ο στρατός διεξήγαγε αεροπορική επίθεση εναντίον ενός συγκροτήματος των τρομοκρατών που ανήκε σε μέλη της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ, που ευθύνονται για πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις τους τελευταίους μήνες και τα οποία οργάνωναν νέα, επικείμενη τρομοκρατική επίθεση», σημείωσε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Ο Μαχμούντ αλ Σάαντι, διευθυντής της Ερυθράς Ημισελήνου στη Τζενίν δήλωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν από το πλήγμα.

Israeli forces eliminated a Hamas & PIJ terror cell hiding in an underground tunnel in the Al-Ansari mosque in the West Bank city of Jenin. The cell, which was planning to carry out a terror attack in the immediate future, was targeted in an air strike.

pic.twitter.com/x9RqFiXGrx

— Ariel Oseran (@ariel_oseran) October 22, 2023

