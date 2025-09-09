Ο ισραηλινός Στρατός και η Σιν Μπετ επιβεβαίωσαν την Τρίτη (9/9), ότι πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον της ηγεσίας της Χαμάς, στη Ντόχα του Κατάρ.

Μια δήλωση ανέφερε ότι οι ηγέτες που στοχοποιήθηκαν ήταν υπεύθυνοι για τη σφαγή περίπου 1.200 Ισραηλινών στο νότο της χώρας, στις 7 Οκτωβρίου 2023, καθώς και για τη διαχείριση των επιχειρήσεων της τρομοκρατικής ομάδας για χρόνια πριν από αυτό.

Ο Χαλίλ αλ-Χάγια, ο ηγέτης της Χαμάς, ήταν ένας από τους στόχους των επιχειρήσεων, επιβεβαίωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος στην εφημερίδα The Jerusalem Post. Ωστόσο ο θάνατός του δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στην εφημερίδα The Post, ότι οι ΗΠΑ γνώριζαν εκ των προτέρων για την επίθεση και έδωσαν το πράσινο φως.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε και επίσημα ότι πραγματοποίησε απόπειρα δολοφονίας σε βάρος κορυφαίων ηγετών της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, όπου ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις.

Μια πηγή της Χαμάς δήλωσε στο Al Jazeera ότι η επίθεση σημειώθηκε καθώς μία διαπραγματευτική ομάδα συζητούσε μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που υπέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την πλευρά του το Κατάρ καταδικάζει την «δειλή» ισραηλινή επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ καταδίκασε «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο» την επίθεση, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισραήλ.

Ο Δρ Majed Al Ansari δήλωσε ότι η απεργία έπληξε κατοικημένες εγκαταστάσεις «όπου ορισμένα μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς διαμένουν στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα».

Είπε ότι η επίθεση συνιστά «κατάφωρη παραβίαση» του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και «σοβαρή απειλή» για όσους βρίσκονται στο Κατάρ.

«Το Κράτος του Κατάρ καταδικάζει έντονα αυτή την επίθεση και επιβεβαιώνει ότι δεν θα ανεχθεί αυτή την απερίσκεπτη ισραηλινή συμπεριφορά και τη συνεχή παραβίαση της ασφάλειας της περιοχής και οποιαδήποτε ενέργεια που στοχεύει στην ασφάλεια και την κυριαρχία της», καταλήγει η δήλωση.

Στήλες μαύρου καπνού υψώνονταν από το βενζινάδικο Legtifya της πόλης. Ακριβώς δίπλα στο βενζινάδικο βρίσκεται ένα μικρό συγκρότημα κατοικιών, που φρουρείται από την εμιρική φρουρά του Κατάρ 24 ώρες το 24ωρο, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον στρατό και την Shin Bet, ελήφθησαν ειδικά μέτρα για να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους κορυφαίους ηγέτες της Χαμάς, βάσει ακριβών πληροφοριών και πυρομαχικών.

Σύμφωνα με επίσημη δήλωση, η IAF και η Shin Bet (Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας) πραγματοποίησαν ένα ακριβές πλήγμα με στόχο την ανώτερη ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

«Για χρόνια, αυτά τα μέλη της ηγεσίας της Χαμάς ηγήθηκαν των επιχειρήσεων της τρομοκρατικής οργάνωσης, είναι άμεσα υπεύθυνα για τη βάναυση σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και έχουν οργανώσει και διαχειριστεί τον πόλεμο κατά του Κράτους του Ισραήλ», αναφέρει η δήλωση.

Δεν έχει γίνει ακόμη καμία αναφορά στον Khaled Mashaal, ο οποίος ήταν πρώην ηγέτης της Χαμάς πριν από χρόνια και παραμένει σύμβολο της ομάδας.

Μέχρι τώρα, ορισμένοι από αυτούς τους αξιωματούχους θεωρούνταν πολύ σημαντικοί και εμπλεκόμενοι σε διαπραγματεύσεις για να γίνουν στόχος δολοφονίας.

Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2024, η Μοσάντ δολοφόνησε τον Ισλαμ Χανίγιε στην Τεχεράνη, σε μία εποχή που ήταν έντονα εμπλεκόμενος στις διαπραγματεύσεις.

Σε αυτή την περίπτωση, η κυβέρνηση Μπάιντεν κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι στοχοποίησε εν μέρει τον Χανίγιε για να αποφύγει μια συμφωνία ομηρίας, την οποία δεν ήθελε ακόμη εκείνη την εποχή.

Κορυφαίοι ισραηλινοί αξιωματούχοι άμυνας, δήλωσαν ότι ο Χανίγιε αποτελούσε εμπόδιο για μια συμφωνία και ότι, σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του για την 7η Οκτωβρίου ήταν πολύ μεγάλη για να τον αφήσει ζωντανό.

Δεν ήταν σαφές ποια θέση θα έπαιρνε η κυβέρνηση Τραμπ στην επίθεση, σε μια εποχή που προσπαθεί να πιέσει το Ισραήλ και τη Χαμάς να καταλήξουν σε συμφωνία, και δεν ήταν σαφές ποιος θα παρέμενε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Χαμάς.

Η επίθεση ήταν επίσης ασυνήθιστη επειδή πραγματοποιήθηκε ανοιχτά από την αεροπορία και την Shin Bet σε αντίθεση με την Mossad, η οποία συνήθως ευθύνεται για δολοφονίες εκτός Ισραήλ, όπως αυτή με την Haniyeh.

Ωστόσο, η Mossad κατάφερε να διατηρήσει καλύτερες σχέσεις με το Κατάρ, με αποτέλεσμα να ληφθεί απόφαση να κρατηθούν σε απόσταση από αυτήν την επιχείρηση.

Πραγματοποιήθηκαν 12 με 15 μεγάλες εκρήξεις

Νωρίτερα, πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στη Ντόχα του Κατάρ, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters. Καπνός φάνηκε να υψώνεται πάνω από την περιοχή Κατάρα στην πρωτεύουσα, ενώ το ισραηλινό Channel 12 αναφέρει ότι οι εκρήξεις ήταν απόπειρα δολοφονίας ηγετών της Χαμάς.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, και οι πρώτες πληροφορίες για ισραηλινή επιχείρηση επιβεβαιώθηκαν από πηγές στο Τελ Αβίβ, κάνοντας λόγο για επιχείρηση των IDF.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν τουλάχιστον 12 με 15 μεγάλες εκρήξεις στην περιοχή.

To Axios επικαλούμενο ενημέρωση από Ισραηλινό αξιωματούχο, σημείωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης ανώτερων στελεχών της Χαμάς που είχαν καταφύγει στο Κατάρ.

Ανώτερη πηγή της Χαμάς δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι ηγέτες της οργάνωσης έγιναν στόχος ενώ συζητούταν την πρόταση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.