Συνολικά 8 εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν κατά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο ελληνορθόδοξο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για ένα νεκρό παιδί και δεκάδες τραυματίες, ενώ έπειτα το υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς με νέα ανακοίνωσή του ανέφερε πως ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν την ζωή τους κατά το ισραηλινό χτύπημα είναι μεγαλύτερος, χωρίς ωστόσο να δίνει ακριβείς αριθμούς. Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu οι νεκροί ανέρχονται σε οκτώ.

Σημειώνεται πως στη Γάζα βρίσκονται περίπου 25 άνθρωποι με ελληνικά διαβατήρια. Οι 13 έχουν δηλώσει ότι θέλουν να φύγουν και είναι σε συνεχή επαφή με προξενείο και πρεσβεία, έχει δε υπάρξει συνεννόηση πως μόλις ανοίξει η Ράφα θα περάσουν στην Αίγυπτο. Οι υπόλοιποι, που συνδέονται κυρίως με την εκκλησία, είχαν δηλώσει ότι θα μείνουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Παράλληλα, με ανακοίνωσή του, το ελληνικό υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε τη «βαθιά του οδύνη για την απώλεια ζωών που προκλήθηκε από χτύπημα σε κτήριο παρακείμενο στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα». Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «η προστασία των αμάχων και η ασφάλεια των τόπων λατρείας και των θρησκευτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να διασφαλίζονται και να γίνονται σεβαστές από κάθε πλευρά».

2 women killed, scores injured in Israeli attack on Greek Orthodox Church in Gaza, Palestine state-run agency confirms https://t.co/19O1sNBDyQ pic.twitter.com/fqUZni5gMr

Site of bombardment that leveled the Orthodox Church administration building and caused heavy damage to the historic Church. Utter devastation pic.twitter.com/fp0yvtN24g

— Nour Odeh 🇵🇸 #NojusticeNopeace (@nour_odeh) October 19, 2023