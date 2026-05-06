Το Ισραήλ έπληξε σήμερα το βράδυ τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI, το οποίο λίγο νωρίτερα έκανε λόγο για ισχυρή έκρηξη στα νότια προάστια της πρωτεύουσας.

Πρόκειται για την πρώτη αεροπορική επιδρομή από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, στις 17 Απριλίου, μετέδωσε το ANI, επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Η ισραηλινή αεροπορία στόχευσε τη συνοικία Γομπεϊρί», διευκρίνισε το ANI.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός στόχευσε υψηλόβαθμο διοικητή της Χεζμπολάχ, του σιιτικού κινήματος του Λιβάνου.

«Ο στρατός μόλις πριν από λίγο έπληξε τον διοικητή της δύναμης Ραντουάν στη Βηρυτό, της επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ, με στόχο να τον εξουδετερώσει», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε κοινή ανακοίνωση με τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς.

Ο Νετανιάχου και ο Κατς αναφέρουν ότι μέλη της Δύναμης Ραντβάν «ήταν υπεύθυνα για την εκτόξευση ρουκετών εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων και για τον τραυματισμό στρατιωτών του IDF».

«Κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία, το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα φτάσει σε κάθε εχθρό και δολοφόνο. Υποσχεθήκαμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των κατοίκων του βορρά. Έτσι ενεργούμε και έτσι θα συνεχίσουμε να ενεργούμε», προσθέτουν.