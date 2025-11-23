Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως εξαπέλυσε μία επιδρομή εναντίον ενός υψηλόβαθμου στελέχους της οργάνωσης Χεζμπολάχ του Λιβάνου, στα νότια περίχωρα της πρωτεύουσας Βηρυτού.

«Πριν από λίγο, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε στοχευμένο πλήγμα εναντίον ενός σημαντικού τρομοκράτη στη Βηρυτό», ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωση ο ισραηλινός στρατός, χωρίς να διευκρινίζει προς το παρόν την τύχη του ανθρώπου που στοχοθέτησε.

Το πλήγμα πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό δρόμο στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπου κάτοικοι είπαν στο Ρόιτερς πως άκουσαν τον ήχο των πολεμικών αεροσκαφών πριν από την έκρηξη.

Κόσμος βγήκε έντρομος από τα κτήρια υπό τον φόβο ότι θα υπάρξουν και άλλες επιθέσεις, μετέδωσε δημοσιογράφος του Reuters στην περιοχή.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε Νοσοκομεία, ανέφεραν πηγές των Υπηρεσιών Υγείας.

Προς το παρόν ούτε η Χεζμπολάχ, ούτε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έχουν σχολιάσει το περιστατικό.

Δείτε τα συγκλονιστικά βίντεο:

Το Ισραήλ δεν ενημέρωσε εκ των προτέρων τις ΗΠΑ

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πως το Ισραήλ δεν ενημέρωσε τις ΗΠΑ εκ των προτέρων, σχετικά με το πλήγμα εναντίον ενός στελέχους της Χεζμπολάχ σε προάστιο της Βηρυτού, έγραψε σήμερα σε ανάρτησή του στο Χ, δημοσιογράφος του Axios.

Ο αξιωματούχος είπε πως ενημερώθηκε η Διοίκηση αμέσως μετά την επιδρομή, και ένας δεύτερος ανώτερος αξιωματούχος των Αμερικανικών Υπηρεσιών είπε πως οι ΗΠΑ γνώριζαν εδώ και ημέρες ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να κλιμακώσει τις επιθέσεις στον Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ