Στην έβδομη ημέρα εισέρχεται η σύγκρουση ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη, στοχεύοντας στρατηγικές υποδομές της ιρανικής πρωτεύουσας.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι εκτόξευσαν πυραύλους και εξαπέλυσαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προς την κατεύθυνση του Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ. Προηγήθηκε μπαράζ ιρανικών επιθέσεων σε Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ και Αζερμπαϊτζάν.

Στο πολιτικό επίπεδο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δήλωσε ότι επιθυμεί να έχει ρόλο στην επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Iράν, την ώρα που η Τεχεράνη εμφανίζεται έτοιμη ακόμη και για το ενδεχόμενο χερσαίας εισβολής.

Την ίδια στιγμή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέδωσαν συναγερμό έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ το Aζερμπαϊτζάν έκλεισε για 12 ώρες μέρος του εναέριου χώρου του κοντά στα σύνορα με το Ιράν, μετά από αναφορές ότι ιρανικά drones εισήλθαν στο έδαφός του.

