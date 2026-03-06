Στην έβδομη ημέρα εισέρχεται η σύγκρουση ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης.
Τα ξημερώματα της Παρασκευής, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη, στοχεύοντας στρατηγικές υποδομές της ιρανικής πρωτεύουσας.
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι εκτόξευσαν πυραύλους και εξαπέλυσαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προς την κατεύθυνση του Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ. Προηγήθηκε μπαράζ ιρανικών επιθέσεων σε Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ και Αζερμπαϊτζάν.
Στο πολιτικό επίπεδο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δήλωσε ότι επιθυμεί να έχει ρόλο στην επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Iράν, την ώρα που η Τεχεράνη εμφανίζεται έτοιμη ακόμη και για το ενδεχόμενο χερσαίας εισβολής.
Την ίδια στιγμή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέδωσαν συναγερμό έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ το Aζερμπαϊτζάν έκλεισε για 12 ώρες μέρος του εναέριου χώρου του κοντά στα σύνορα με το Ιράν, μετά από αναφορές ότι ιρανικά drones εισήλθαν στο έδαφός του.
Δείτε live εικόνα από το Al Jazeera
Δείτε live εικόνα από Ισραήλ, Λίβανο, Συρία
Δείτε live εικόνα από το Ιράν
Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε επίθεση του Ιράν με drones
Η Σαουδική Αραβία αναφέρει ότι κατέστρεψε τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη ανατολικά του Ριάντ, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις του στον Κόλπο.
«Τρία drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν ανατολικά της περιοχής του Ριάντ», αναφέρει το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας στο X, επικαλούμενο έναν εκπρόσωπο.
Αρχηγός Ισραηλινού στρατού: Η επιχείρηση περνάει σε νέα φάση - Έρχονται εκπλήξεις
Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ προειδοποίησε ότι η εκστρατεία ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν εισέρχεται στην «επόμενη φάση» και θα οδηγήσει σε περαιτέρω αποδυνάμωση του καθεστώτος και των στρατιωτικών του δυνατοτήτων.
«Εχουμε επιπλέον εκπλήξεις μπροστά μας, τις οποίες δεν σκοπεύω να αποκαλύψω», δήλωσε ο αντιστράτηγος σε τηλεοπτικό μήνυμα.
#Israel’s military has destroyed more than 60% of ballistic missile launchers of the Iranian regime in the opening phase of its campaign in Tehran, informs Israeli Army Chief of Staff, Lieutenant-General Eyal Zamir.
Zamir said that upon completing the first phase, Israel is… pic.twitter.com/EkctpeJQoa
— DD News (@DDNewslive) March 6, 2026
Ο Ζαμίρ έκανε τη δήλωση καθώς, τις πρώτες ώρες της Παρασκευής, αναφέρθηκε νέο κύμα επιθέσεων στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη.
Τραμπ: Η χερσαία εισβολή στο Ιράν είναι χάσιμο χρόνου
Η αποστολή χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν θα ήταν «χάσιμο χρόνου», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο NBC News, θεωρώντας μια τέτοια επιλογή περιττή.
«Είναι χάσιμο χρόνου. Έχασαν τα πάντα. Έχασαν το ναυτικό τους. Έχασαν όλα όσα θα μπορούσαν να χάσουν», δήλωσε ο Τραμπ στον αμερικανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Κληθείς να σχολιάσει μια δήλωση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος δήλωσε ότι μια χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ θα ήταν «καταστροφή», ο πρόεδρος των ΗΠΑ την απέρριψε ως «άσκοπη φλυαρία».
EXCLUSIVE: Trump says he wants Iran’s leadership structure gone and wants to ensure his own list of possible leaders survive the war. https://t.co/KRwAmgz2tN
— NBC News (@NBCNews) March 6, 2026
Σε άλλες δηλώσεις του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε τα μέλη του στρατού, της αστυνομίας και του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν να καταθέσουν τα όπλα τους, υποσχόμενος «πλήρη ασυλία» εάν εγκαταλείψουν το κυβερνών θεοκρατικό κατεστημένο της χώρας.
«Καλώ για άλλη μια φορά όλα τα μέλη της Φρουράς της Ιρανικής Επανάστασης, τον στρατό και την αστυνομία να καταθέσουν τα όπλα τους», δήλωσε ο Τραμπ. «Τώρα είναι η ώρα να υπερασπιστούμε τον ιρανικό λαό και να βοηθήσουμε στην ανάκτηση της χώρας τους».
Τόνισε ότι όσοι παραδοθούν και καταθέσουν τα όπλα τους θα λάβουν προστασία. «Θα σας δώσουμε ασυλία», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι όσοι αυτομολήσουν θα βρίσκονται «στη σωστή πλευρά της ιστορίας».
«Θα είστε απόλυτα ασφαλείς με πλήρη ασυλία, αλλιώς θα αντιμετωπίσετε απολύτως εγγυημένο θάνατο. Και δεν θέλω να το δω αυτό», είπε.
Ο Αραγτσί δήλωσε επίσης στο NBC ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι ήταν «προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, ακόμη και για μια απόβαση». «Τους περιμένουμε: είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε και αυτό θα ήταν καταστροφή για αυτούς», πρόσθεσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών.
Ιρανικό πλήγμα σε ξενοδοχείο του Μπαχρέιν
Την νύχτα αεροπορική επιδρομή του Ιράν έπληξε ξενοδοχείο και δύο πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Εσωτερικών του κρατιδίου.
«Η ιρανική επίθεση στοχοποίησε ξενοδοχείο και δύο πολυκατοικίες στη Μανάμα. Δεν υπήρξε απώλεια ζωής», ανέφερε η πηγή μέσω X.
🇧🇭🇮🇷 Um drone iraniano atingiu a torre do Bahrain Financial Harbour em Manama, onde fica a Embaixada de Israel no Bahrein pic.twitter.com/UBRSK9YqJ4
— 🇧🇷🇮🇹 Gabriel Ferrigno | Geopolítica (@bielferrigno) March 6, 2026
Μήνυμα της Χεζμπολάχ για εκκενώσεις περιοχών στο βόρειο Λίβανο
Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά του Λιβάνου προειδοποίησε τους κατοίκους πόλεων και κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους ως και σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τα σύνορα με μήνυμα στα εβραϊκά που δημοσιοποίησε μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες.
«Η επίθεση του στρατού σας εναντίον της εθνικής κυριαρχίας και των ειρηνικών πολιτών του Λιβάνου, η καταστροφή πολιτικών υποδομών και η εκστρατεία εξορισμού που διεξάγει δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση», διεμήνυσε το κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν.
Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Βηρυτό
Εκρήξεις συγκλόνισαν απόψε τα νότια προάστια της Βηρυτού.
Footage of the latest airstrike in Beirut
🇮🇱🇱🇧‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
— WW3 Monitor (@WW3_Monitor) March 5, 2026
Η Χεζμπολάχ αναλαμβάνει την ευθύνη για τις επιθέσεις κατά του ισραηλινού στρατού
Η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για μια σειρά επιθέσεων εναντίον ισραηλινών δυνάμεων, ως αντίποινα για τις ισραηλινές επιθέσεις κατά του Λιβάνου την προηγούμενη μέρα.
Hezbollah issues an evacuation warning to residents of the northern Israeli communities located within 5 km of the border line. pic.twitter.com/VmnowMAYEj
— Ali Hashem علي هاشم (@Alihashem) March 6, 2026
Η οργάνωση, που υποστηρίζεται από το Ιράν, δήλωσε σε τρεις ξεχωριστές ανακοινώσεις στο Telegram ότι οι μαχητές της εκτόξευσαν ρουκέτες και πυρά πυροβολικού σε συνοριακές θέσεις νωρίς την Παρασκευή, λίγες ώρες μετά την εκτόξευση ρουκετών εναντίον ισραηλινών στρατώνων στα κατεχόμενα Υψώματα του Γκολάν και εναντίον ναυτικής βάσης στο λιμάνι της Χάιφα.
Ο Τραμπ θέλει να έχει λόγο στην επιλογή του νέου ηγέτη στο Ιράν (συνέντευξη στο ΤIME)
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε στο περιοδικό ΤΙΜΕ και απάντησε για το ζήτημα της ηγεσίας του Ιράν, καθώς μετά τις διαψεύσεις, θέτει εκ νέου ζήτημα αλλαγής καθεστώτος.
Όπως είπε χαρακτηριστικά «ένα από τα πράγματα που θα ζητήσω είναι η δυνατότητα να συνεργαστούμε μαζί τους για την επιλογή ενός νέου ηγέτη. Δεν θα περάσω από όλα αυτά για να καταλήξω με έναν άλλο Χαμενεΐ. Θέλω να συμμετάσχω στην επιλογή.
Μπορούν να επιλέξουν, αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι είναι κάποιος που είναι λογικός απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες».