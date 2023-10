Ισραηλινό άρμα μάχης χτύπησε το απόγευμα της Κυριακής (22/10) ένα αιγυπτιακό φυλάκιο στη Γάζα, στην περιοχή Κερέμ Σαλόμ.

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε, ότι το περιστατικό σημειώθηκε «κατά λάθος» και ότι διερευνάται το περιστατικό ζητώντας συγγνώμη. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα προς το παρόν.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται το γεγονός να σχετίζεται με τις μαρτυρίες για έκρηξη και ήχο ασθενοφόρων νωρίτερα στο κοντινό (3 χλμ) συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Λωρίδα της Γάζας και της Αιγύπτου λίγο μετά την είσοδο ενός δεύτερου κομβόι φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια από την πλευρά της Αιγύπτου, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

Έως στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη πληροφορία. Ένα δεύτερο κομβόι με φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας εισήλθε σήμερα Κυριακή στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα.

«Πριν από λίγη ώρα, ένα τανκ του IDF πυροβόλησε κατά λάθος και χτύπησε ένα αιγυπτιακό φυλάκιο δίπλα στα σύνορα στην περιοχή Κερέμ Σαλόμ. Το περιστατικό διερευνάται και οι λεπτομέρειες εξετάζονται.

Ο Ισραηλινός Στρατός εκφράζει τη λύπη του για το περιστατικό».

A short while ago, an IDF tank accidentally fired and hit an Egyptian post adjacent to the border in the area of Kerem Shalom. The incident is being investigated and the details are under review.

The IDF expresses sorrow regarding the incident.

— Israel Defense Forces (@IDF) October 22, 2023