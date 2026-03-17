Ενώ το Ισραήλ έχει προτρέψει δημόσια τους Ιρανούς να βγουν στους δρόμους μόλις κοπάσουν οι συνεχιζόμενες αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις σε όλη την Ισλαμική Δημοκρατία, ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να έχουν πει σε Αμερικανούς διπλωμάτες ότι οι Ιρανοί θα «σφαγιαστούν» αν βγουν έξω, και διαμαρτυρηθούν κατά του καθεστώτος.

Η ισραηλινή αξιολόγηση αναλύθηκε λεπτομερώς σε τηλεγράφημα που έστειλε η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ πίσω στο Υπουργείο Εξωτερικών, και περιήλθε στην κατοχή της Washington Post.

Η αξιολόγηση ανέφερε επίσης ότι το καθεστώς του Ιράν «δεν καταρρέει», είναι πρόθυμο να «πολεμήσει μέχρι τέλους» και ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης «έχει το πάνω χέρι».

Παρά τη ζοφερή πρόβλεψη, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν στους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι η Ιερουσαλήμ εξακολουθεί να ελπίζει πως θα ξεσπάσει μια λαϊκή εξέγερση στο Ιράν και ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τους διαδηλωτές εάν βγουν στους δρόμους.

Το τηλεγράφημα συνόψισε τις πρόσφατες συναντήσεις που είχαν Αμερικανοί αξιωματούχοι με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, αναφέρει η Post.

Απαντώντας στο άρθρο, η Πρεσβεία του Ισραήλ στις ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ιερουσαλήμ «επικεντρώνεται στην εξάλειψη των στρατιωτικών δυνατοτήτων του καθεστώτος — προς όφελος όλων».

«Οι Ιρανοί έχουν διακινδυνεύσει τη ζωή τους, βγαίνοντας στους δρόμους ξανά και ξανά, συμπεριλαμβανομένου και του περασμένου Ιανουαρίου. Υπάρχουν ομάδες της αντιπολίτευσης που εργάζονται ανεξάρτητα, εδώ και χρόνια, για την ανατροπή του καθεστώτος», προσθέτει η Πρεσβεία.