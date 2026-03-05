Τα σχέδια του ισραηλινού στρατού περιλαμβάνουν σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, οι οποίοι αναμένεται να έχουν διάρκεια μιας ή δύο εβδομάδων και να χτυπηθούν χιλιάδες ακόμα ιρανικοί στόχοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Περισσότερες από 5.000 βόμβες κατά του Ιράν μέχρι τώρα

Ο στόχος του Ισραήλ είναι η συστηματική υποβάθμιση του ιρανικού καθεστώτος και των στρατιωτικών του εγκαταστάσεων, γράφουν οι Times of Israel. Τα σχέδια ανακοινώθηκαν αρκετές ημέρες μετά την έναρξη μιας εκτεταμένης εκστρατείας βομβαρδισμού εναντίον του Ιράν, όπως σημειώνεται.

Μέχρι την Τετάρτη, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία είχε ρίξει περισσότερες από 5.000 βόμβες κατά τη διάρκεια επιθέσεων στο Ιράν από την έναρξη της σύγκρουσης, ανέφερε ο στρατός, ενώ προσθέτει ότι τα μαχητικά αεροσκάφη της IAF «συνεχίζουν να ενισχύουν την αεροπορική υπεροχή σε όλο το Ιράν, με έμφαση στην περιοχή της Τεχεράνης».

NEW — 🇮🇷🇮🇱🇺🇸 Satellite photo from Iran reveals: Kermanshah’s missile base in erased. – planet pic.twitter.com/IxDovHYYvh — UK Report (@UK_REPT) March 5, 2026

Χιλιάδες νεκροί Ιρανοί στρατιώτες

Ένας ανώτερος αξιωματικός της ισραηλινής αεροπορίας δήλωσε ότι οι επιδρομές του Ισραήλ έχουν σκοτώσει χιλιάδες Ιρανούς στρατιώτες. «Τις τελευταίες δύο ημέρες, έχουμε σκοτώσει χιλιάδες ιρανικές δυνάμεις», δήλωσε ο Συνταγματάρχης «Άλεφ», ο Διοικητής της Αεροπορικής Βάσης Ραμάτ Νταβίντ — ο οποίος κατονομάζεται μόνο με το αρχικό του γράμμα στα εβραϊκά — σε βίντεο που δημοσίευσε ο στρατός. Ο Διοικητής της Αεροπορικής Βάσης δήλωσε ότι συμμετείχε σε ένα κύμα επιθέσεων σε μια τεράστια ιρανική στρατιωτική εγκατάσταση, στην ανατολική Τεχεράνη.

«Δευτερόλεπτα πριν ρίξω τις βόμβες, κοίταξα δεξιά και αριστερά και είδα δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη δίπλα μου. Πετούσαν ελεύθερα, ρίχνοντας εκατοντάδες τόνους ακριβών πυρομαχικών και καταστρέφοντας τους στόχους», είπε χαρακτηριστικά.

Μεγάλης κλίμακας επιθέσεις με στόχο την Τεχεράνη

Μεταξύ των αεροπορικών επιδρομών που αναφέρθηκαν την Τετάρτη, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι πραγματοποίησε «μεγάλης κλίμακας» επιθέσεις στην Τεχεράνη με στόχο μια τεράστια ιρανική στρατιωτική εγκατάσταση, η οποία στέγαζε Αρχηγεία και προσωπικό από όλο τον μηχανισμό ασφαλείας του Ιράν.

Περισσότερα από 100 μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον της εγκατάστασης στην ανατολική Τεχεράνη, ρίχνοντας περισσότερες από 250 βόμβες, ανέφεραν οι IDF.

Στο συγκρότημα, όπως αναφέρουν, δέχτηκε πλήγμα η έδρα του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, της Δύναμης Quds του IRGC, της διεύθυνσης πληροφοριών, της παραστρατιωτικής δύναμης Basij, της μονάδας κυβερνοασφάλειας του Ιράν, της μονάδας Ειδικών Δυνάμεων των εσωτερικών δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν και μιας μονάδας «καταστολής διαμαρτυριών» των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας.

מתחילת מבצע ״שאגת הארי״: חיל האוויר תקף מאות אתרי שיגור והוציא מכלל שימוש יותר מ-300 משגרי טילים בליסטיים חיל האוויר השלים בשעות הבוקר את גל התקיפה ה-113 נגד תשתיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן. בגל התקיפה הטילו מטוסי חיל האוויר חימושים רבים על עשרות אתרים, מהם… pic.twitter.com/tdgosIlSJh — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 5, 2026

«Τα Αρχηγεία χτυπήθηκαν, ενώ προσωπικό του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος που ήταν υπεύθυνο για τη διαχείριση της εκστρατείας, την προώθηση τρομοκρατικών σχεδίων κατά του Κράτους του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής, και την καταστολή Ιρανών πολιτών, επιχειρούσε από αυτά», ανέφερε ο στρατός.

Επιπλέον, ένας οπλισμένος ιρανικός εκτοξευτής βαλλιστικών πυραύλων στην περιοχή Κερμανσάχ, στο δυτικό Ιράν, καταστράφηκε από ένα ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος F-35 I, ανέφερε ο στρατός. «Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να χτυπά σημεία εκτόξευσης πυραύλων και εκτοξευτές πυραύλων, προκειμένου να εξαλείψει την απειλή που αποτελεί για το Κράτος του Ισραήλ», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Ένα «εκτεταμένο» κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στο κεντρικό και δυτικό Ιράν κατέστρεψε δεκάδες ιρανικούς εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, και συστήματα αεράμυνας. Σύμφωνα με τον IDF, ορισμένοι από τους εκτοξευτές πυραύλων ήταν εξοπλισμένοι για επιθέσεις στο Ισραήλ, και χτυπήθηκαν, ενώ Ιρανοί στρατιώτες τους χειρίζονταν.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία κατέστρεψε επίσης ιρανικά συστήματα αεράμυνας και ανίχνευσης στο αεροδρόμιο Mehrabad στην Τεχεράνη. Έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 11 κύματα επιθέσεων στην Τεχεράνη από την έναρξη της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον δύο την Τετάρτη, ανέφερε ο IDF.

Συνεννόηση ΗΠΑ – Ισραήλ για τα χτυπήματα

Ο ισραηλινός στρατός αποκάλυψε επίσης πώς μοίραζε την εργασία με τον αμερικανικό στρατό κατά τη διάρκεια της εκστρατείας – γεωγραφικά, ανά τύπο στόχου και ανά σχετικό πλεονέκτημα.

Γεωγραφικά, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιχειρούσε εναντίον ιρανικών εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων και άλλων στρατιωτικών μέσων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, επειδή το Ιράν εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στο Ισραήλ από αυτές τις περιοχές.

Εν τω μεταξύ, ο αμερικανικός στρατός επιχειρούσε εναντίον ιρανικών εκτοξευτών πυραύλων στο νότιο Ιράν, καθώς χρησιμοποίησε αυτές τις περιοχές για να εκτοξεύσει πυραύλους μικρότερου βεληνεκούς σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο.

Για τους τύπους στόχων, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν επίσης χωρίσει την εργασία τους. Ο αμερικανικός στρατός, για παράδειγμα, έχει αναλάβει την ευθύνη για τη στόχευση ολόκληρου του ιρανικού Ναυτικού. Το Ισραήλ έχει εν τω μεταξύ επικεντρωθεί σε άλλους στόχους, με βάση το σχετικό πλεονέκτημα, όπως οι θέσεις του καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Κοινές ομάδες συντονισμού και ανεφοδιασμός

Επιπλέον, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στις δυνατότητες εναέριου ανεφοδιασμού του αμερικανικού στρατού, καθώς ο αμερικανικός στρατός διαθέτει περίπου 10 φορές τον στόλο ανεφοδιασμού της IAF. Δεκάδες αμερικανικά δεξαμενόπλοια ανεφοδιασμού έχουν σταθμεύσει στο Ισραήλ εν μέσω της σύγκρουσης.

Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι περιέγραψαν τη σύγκρουση ως τον πρώτο πλήρους κλίμακας κοινό πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ, μετά από εκτεταμένο κοινό σχεδιασμό τους τελευταίους μήνες.

Υπάρχουν «κοινές μονάδες συντονισμού» τόσο στο Ισραήλ, όσο και στις ΗΠΑ που λειτουργούν εν μέσω της εκστρατείας, συγχρονίζοντας πληροφορίες, στόχους και άμυνα, σύμφωνα με τον IDF. Περισσότεροι από 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν στο Ισραήλ. «Αυτός είναι ένας πόλεμος στα αγγλικά», δήλωσε ένας στρατιωτικός αξιωματούχος.

Ο Αρχηγός του Επιτελείου των IDF, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, μιλάει καθημερινά με τον Αρχηγό της CENTCOM των ΗΠΑ, Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, σύμφωνα με τον στρατό.

Τι θα κάνουν οι χώρες του Κόλπου που δέχτηκαν επίθεση από το Ιράν

Ορισμένοι αξιωματούχοι των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων πιστεύουν ότι τα κράτη του Κόλπου — τα οποία έχουν δεχθεί επίθεση από το Ιράν εν μέσω της σύγκρουσης — θα συμμετάσχουν στην επιθετική εκστρατεία.

Τα κράτη του Κόλπου εμπλέκονται κυρίως αμυντικά, καταρρίπτοντας ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στοχεύουν τις χώρες τους. Επίσης, ο αρχηγός της IAF, Υποστράτηγος Tomer Bar, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ισραηλινές Ειδικές Δυνάμεις διεξάγουν «έκτακτες» επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με το Ιράν.

«Τα στρατεύματα των ειδικών μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας εκτελούν, επί του παρόντος, έκτακτες αποστολές που μπορούν να πυροδοτήσουν τη φαντασία κάποιου», έγραψε ο Bar σε επιστολή προς τους στρατιώτες της IAF. Ο Bar δεν έδωσε περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με τη φύση των επιχειρήσεων ή τον τόπο διεξαγωγής τους.

Το μειονέκτημα των υπογείων «πυραυλοπόλεων» του Ιράν

Τα υπόγεια καταφύγια που κατασκεύαζε το Ιράν για δεκαετίες για την προστασία του πυραυλικού του οπλοστασίου, ενδέχεται να είναι ένα από τα πιο αδύναμα σημεία του, τονίζεται σε δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Αμερικανικά και ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη και οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κάνουν κύκλους πάνω από τις δεκάδες σπηλαιώδεις βάσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα, χτυπώντας εκτοξευτές πυραύλων όταν εμφανίζονται για να ανοίξουν πυρ, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Στο μεταξύ, κύματα βαρέων βομβαρδιστικών έχουν βομβαρδίσει τις τοποθεσίες, προφανώς θάβοντας τα ιρανικά όπλα κάτω από το έδαφος.

Δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες δείχνουν τα υπολείμματα αρκετών ιρανικών πυραύλων και εκτοξευτών που καταστράφηκαν σε αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ κοντά στις εισόδους των «πόλεων των πυραύλων», όπως αποκαλούν Ιρανοί αξιωματούχοι τις υπόγειες τοποθεσίες.

Η Τεχεράνη κατάφερε να εκτοξεύσει περισσότερους από 500 πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, αμερικανικών βάσεων και άλλων στόχων στην περιοχή του Περσικού Κόλπου από την έναρξη της σύγκρουσης το περασμένο Σάββατο, αν και πολλοί έχουν αναχαιτιστεί, σύμφωνα με κυβερνήσεις στην περιοχή. Οι μεγάλες ομοβροντίες έχουν μειωθεί από τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης, ένα σημάδι ότι οι επιθέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ υποβαθμίζουν την ικανότητα της Τεχεράνης να αντεπιτεθεί.

Μείωση εκτόξευσης ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων

«Κυνηγάμε τους τελευταίους εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν για να εξαλείψουμε αυτό που θα χαρακτήριζα ως την εναπομένουσα ικανότητα βαλλιστικών πυραύλων του», δήλωσε ο Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ανώτατος διοικητής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. «Βλέπουμε ότι η ικανότητα του Ιράν να χτυπήσει εμάς και τους εταίρους μας μειώνεται».

Η Τεχεράνη φαίνεται να έχει μετακινήσει ορισμένους από τους πυραύλους και τους αυτοκινούμενους εκτοξευτές από τα καταφύγια πριν από την έναρξη του πολέμου, ελπίζοντας να τους προστατεύσει από επιθέσεις διασκορπίζοντάς τους. Ο Κούπερ είπε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν καταστρέψει εκατοντάδες πυραύλους, εκτοξευτές και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία διεξάγει την αεροπορική εκστρατεία, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι εκτοξεύσεις πυραύλων του Ιράν έχουν μειωθεί κατά 86% σε τέσσερις ημέρες.

Οι αναλυτές δήλωσαν ότι είναι πιθανό, μεγάλο μέρος του εναπομείναντος αποθέματος χιλιάδων πυραύλων μεσαίου και μικρού βεληνεκούς της Τεχεράνης, να παραμένει σε υπόγειες βάσεις, οι τοποθεσίες των οποίων είναι ως επί το πλείστον γνωστές στους στρατούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Αυτό υπογραμμίζει ένα θεμελιώδες ελάττωμα στην έννοια της πυραυλοπόλεων: «Αυτό που κάποτε ήταν κινητό και δύσκολο να βρεθεί, δεν είναι πλέον κινητό και είναι πιο εύκολο να χτυπηθεί», δήλωσε ο Σαμ Λερ, ερευνητικός συνεργάτης στο Κέντρο Μελετών Μη Διάδοσης James Martin, έναν ερευνητικό οργανισμό στο Μοντερέι της Καλιφόρνια.

Με τις ιρανικές συστοιχίες αεράμυνας σε μεγάλο βαθμό εξουδετερωμένες, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ διατηρούν αεροσκάφη επιτήρησης βραδείας κίνησης που πετούν πάνω από γνωστές βάσεις πυραύλων σε ορισμένες τοποθεσίες και επιτίθενται, χρησιμοποιώντας επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη ή με οπλισμένα drones, μόνο όταν βλέπουν σημάδια δραστηριότητας, ανέφεραν οι αναλυτές.

Επιθέσεις στην πόλη Σιράζ

Ένα σύμπλεγμα βάσεων κοντά στη νότια πόλη Σιράζ φαίνεται να έχει δεχθεί αρκετές επιθέσεις, σύμφωνα με αναλυτές. Φωτογραφίες από εμπορικούς δορυφόρους που δημοσίευσε το Κέντρο Μάρτιν δείχνουν ότι οι κινητοί εκτοξευτές πυραύλων, που προφανώς είχαν βγει από μία από τις υπόγειες τοποθεσίες σε ένα κοντινό φαράγγι, καταστράφηκαν πριν εκτοξεύσουν τους πυραύλους τους.

Μια δορυφορική εικόνα του Σιράζ στις 2 Μαρτίου, τρεις ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, έδειξε ένα κοκκινωπό σύννεφο ατμοσφαιρικής ρύπανσης κοντά σε έναν από τους κατεστραμμένους εκτοξευτές, υποδεικνύοντας ότι υπήρχε διαρροή καυσίμου νιτρικού οξέος από έναν πύραυλο. Αρκετοί άλλοι εκτοξευτές καταστράφηκαν, πυροδοτώντας μια πυρκαγιά που φαινόταν να έχει εξαπλωθεί σε όλο το φαράγγι, σύμφωνα με το Λερ.

Σε μια βάση κοντά στο Ισφαχάν, ένας δορυφόρος κατέγραψε την 1η Μαρτίου μια φωτογραφία ενός άθικτου εκτοξευτή πυραύλων, που προφανώς κινούνταν στον δρόμο κοντά στις εγκαταστάσεις. Ένας κρατήρας στον δρόμο κοντά υποδηλώνει ότι ένα αμερικανικό ή ισραηλινό πολεμικό αεροπλάνο προσπάθησε να χτυπήσει το όχημα, αλλά αστόχησε, δήλωσε ο Λερ.

Μια φωτογραφία του ίδιου σημείου την επόμενη μέρα αποκάλυψε στοιχεία για μεταγενέστερους σφοδρούς βομβαρδισμούς αρκετών εισόδων στις υπόγειες εγκαταστάσεις. Συντρίμμια «από πυρομαχικά καταστροφέων καταφυγίων είναι ορατά γύρω και από τις δύο εισόδους των σηράγγων», ανέφερε ο Λερ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Δεν είναι σαφές εάν οι είσοδοι κατέρρευσαν».

Η είσοδος και οι κοντινοί δρόμοι προς μια ιρανική βάση κοντά στο Κερμανσάχ φαίνεται να έχουν πληγεί από βαριές αμερικανικές βόμβες, σύμφωνα με τον Λερ, επικαλούμενος μια φωτογραφία της 3ης Μαρτίου από την Planet, μια εμπορική εταιρεία δορυφορικών εικόνων.

Ιρανικές επιθέσεις με drones

Το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις χρησιμοποιώντας οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και σποραδικές εκτοξεύσεις πυραύλων. Ενδέχεται να κρατάει πίσω μερικούς από τους πιο ισχυρούς και μεγαλύτερου βεληνεκούς πυραύλους του για χρήση ως έσχατη λύση σε περίπτωση που το καθεστώς φανεί ότι κινδυνεύει άμεσα να πέσει.

«Κανείς δεν μπορεί να μετρήσει το οπλοστάσιό τους, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το πόσο μπορούν να κρατήσουν, κάτι που τους βοηθάει», δήλωσε ο Ντέκερ Έβελεθ, ερευνητής αναλυτής στην CNA Corp., μια δεξαμενή σκέψης στην περιοχή της Ουάσινγκτον.

Η Τεχεράνη έχει αποκεντρώσει την εντολή για την εκτόξευση πυραύλων ώστε να αποφύγει ένα κεντρικό χτύπημα που θα μπορούσε να παραλύσει όλον τον μηχανισμό διοίκησης. Ιρανοί διοικητές έχουν δηλώσει ότι μπορούν να αντικαταστήσουν γρήγορα τους κατεστραμμένους πυραύλους κατασκευάζοντας περισσότερους, αν και η προσθήκη επιπλέον εκτοξευτών είναι πιο δύσκολη.

Πώς εντοπίζουν τις δεκάδες υπόγειες βάσεις πυραύλων

Σχεδόν όλες οι δεκάδες βάσεις πυραύλων είναι υπόγειες, αλλά διαθέτουν υπέργεια κτήρια, δρόμους και εισόδους που καθιστούν δυνατή την αναγνώρισή τους από δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με αναλυτές. Το Πεντάγωνο και ο ισραηλινός στρατός έχουν αφιερώσει χρόνια στον εντοπισμό των εγκαταστάσεων.

Οι αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ φαίνεται να επικεντρώνονται σε βάσεις στο νότιο Ιράν, ενώ τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη χτυπούν κυρίως εγκαταστάσεις στο βορρά, ανέφεραν οι αναλυτές. Η είσοδος της σήραγγας σε μια υπόγεια βάση πυραύλων βόρεια της ιρανικής πόλης Ταμπρίζ, η οποία ήταν ορατή σε δορυφορικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν τον περασμένο μήνα, φαινόταν να έχει καταρρεύσει σε μια φωτογραφία της 1ης Μαρτίου, ένα σημάδι ότι η εγκατάσταση είχε γίνει στόχος αεροπορικών επιδρομών. Οι είσοδοι των σηράγγων σε μια άλλη τοποθεσία κοντά στην Ταμπρίζ υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με μια εικόνα του Planet που δημοσίευσε το Κέντρο Martin.

Τρεις άλλες πυραυλικές βάσεις στο νότιο Ιράν, κοντά στις πόλεις Χόργκο, Χατζί Αμπάντ και Τζαμ, έχουν επίσης πληγεί, σύμφωνα με αναλυτές. Η απόφαση για επίθεση σε επιφανειακούς στόχους αντικατοπτρίζει τόσο τον μεγάλο αριθμό ιρανικών εγκαταστάσεων, όσο και την περιορισμένη διαθεσιμότητα βομβών διάρρηξης καταφυγίων στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ που θα μπορούσαν να διεισδύσουν κάτω από την επιφάνεια και να καταστρέψουν τις υπόγειες εγκαταστάσεις, ανέφεραν οι αναλυτές.

Υπογραμμίζεται επίσης η επείγουσα ανάγκη για το Πεντάγωνο να εξουδετερώσει τους πυραύλους της Τεχεράνης στις αρχές της σύγκρουσης, ή τουλάχιστον να παραλύσει την ικανότητά του να τους εκτοξεύει, προτού εξαντληθεί η προμήθεια αναχαιτιστικών συστημάτων αεράμυνας για την κατάρριψή τους.

«Αυτές οι επιθέσεις πραγματοποιούνται κατά κύματα, όπου καταστρέφουν δύο ή τρεις στόχους κάθε φορά», δήλωσε ο Κόλιν Ντέιβιντ, πρώην ειδικός σε πυραύλους του Αμερικανικού Στρατού και ερευνητής στην Alma. «Μετά από πολλαπλά κύματα, οι βάσεις χάνουν την αποτελεσματικότητά τους, λόγω της απώλειας επιφανειακών δομών και εκτοξευτών».

Μύθοι και πραγματικότητα για τις «πυραυλοπόλεις»

Ο διαχωρισμός της πραγματικότητας από τη μυθοπλασία σχετικά με τις πυραυλοπόλεις ήταν πάντα δύσκολος. Το Ιράν δημοσίευσε βίντεο τον Μάρτιο του 2025, από αυτό που ισχυρίστηκε ότι ήταν η τελευταία μεγάλη υπόγεια εγκατάστασή του, στο οποίο έδειχναν ανώτερους διοικητές να περιηγούνται σε μεγάλους, χωρίς παράθυρα διαδρόμους γεμάτους με φορτηγά που μεταφέρουν πυραύλους. Το βίντεο δεν κατονόμαζε την τοποθεσία.

Σε ορισμένες βάσεις, η Τεχεράνη έχει κατασκευάσει πρόχειρα υπόγεια σιλό για εκτόξευση πυραύλων, χωρίς να χρειάζεται να μεταφερθούν στην επιφάνεια.

Μια βάση στο νότιο Ιράν, κοντά στην πόλη Χορμούζ, πιστεύεται ότι διαθέτει εννέα τέτοια υπόγεια σιλό. Τα σιλό, που θεωρούνται πρωτόγονα με βάση τα αμερικανικά πρότυπα, είναι ουσιαστικά βαθιές οπές σκαμμένες στην πλαγιά ενός βουνού και προσανατολισμένες προς τον κοντινό Περσικό Κόλπο, πλαισιώνοντας μια ασφαλτοστρωμένη είσοδο της υπόγειας εγκατάστασης.

Πιστεύεται ότι το Χορμούζ διαθέτει μηχανικό φορτωτή για τη μεταφορά πυραύλων στα σιλό σε σιδηροδρομικές γραμμές, αντί για κινητούς εκτοξευτές. Η Τεχεράνη δημοσίευσε ένα βίντεο το 2022 που έδειχνε μια εγκατάσταση που έμοιαζε με το Χορμούζ χωρίς να προσδιορίζει την τοποθεσία, είπε ο Ντέιβιντ. Έδειχνε μισή ντουζίνα όρθιους πυραύλους να κινούνται κατά μήκος του ερπυστριοφόρου καρουζέλ σε μια σπηλαιώδη σήραγγα.

Ωστόσο, το Ιράν έχει εγκαταλείψει σε μεγάλο βαθμό την ιδέα της εκτόξευσης πυραύλων από υπόγειες θέσεις εκτόξευσης, σύμφωνα με τον Έβελεθ, λόγω των τεχνικών δυσκολιών της επαναχρησιμοποίησης σιλό.