Επίθεση από ισραηλινούς έποικους δέχτηκε δημοσιογραφικό συνεργείο του Αμερικανικού CNN. Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος, ο Ντίαμοντ βρισκόταν στα κατεχόμενα εδάφη για να μιλήσει με τον πατέρα του 20χρονου Saif Musallet, Αμερικάνου πολίτη, ο οποίος στις 11 Ιουλίου 2025 ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από Ισραηλινούς εποίκους, στο χωριό Sinjil της Παλαιστίνης, όπου είχε πάει για να επισκευτεί την οικογένεια του.

Saif Musallat was just 20 years old. He owned an ice cream shop with his dad in Tampa. On Friday, Israeli settlers beat him to death, according to his family. Our interview with his heartbroken father & his quest for justice: https://t.co/5h0UgpjkOU

«Καθώς καλύπταμε αυτή την ιστορία, η ομάδα μου και εγώ δεχτήκαμε επίθεση από Ισραηλινούς εποίκους. Το πίσω παράθυρο του οχήματός μας έσπασε, αλλά καταφέραμε να διαφύγουμε σώοι», έγραψε στο X ο δημοσιογράφος. «Αυτό είναι μόνο ένα κομμάτι της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν πολλοί Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη εν μέσω της αυξανόμενης βίας των εποίκων» προσέθεσε.

As we were covering this story, my team & I were attacked by Israeli settlers. The back window of our vehicle was smashed, but we managed to escape unharmed.

This is just a sliver of the reality many Palestinians face in the West Bank amid rising settler violence. pic.twitter.com/RJM7nYa3P6

— Jeremy Diamond (@JDiamond1) July 14, 2025