Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η βαρβαρότητα των ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη αποτυπώνεται ξανά σε σκληρές εικόνες: Έποικοι επιτέθηκαν με ρόπαλα σε Παλαιστίνιους αγρότες κατά τη διάρκεια της συγκομιδής ελιάς, τραυματίζοντας σοβαρά τουλάχιστον μία γυναίκα. Το νέο αυτό περιστατικό φέρνει στο φως την ακραία βία που βιώνουν καθημερινά οι Παλαιστίνιοι στα κατεχόμενα εδάφη, χωρίς ουσιαστική προστασία από τις ισραηλινές αρχές.

October 19, 2025. On the first day of the olive harvest in Turmus’ayyer, the Israeli Defense Force leads a group of farmers directly into a brutal ambush by armed settlers. These people need to be in prison by tomorrow, and the people of this village, and all across Palestine,… https://t.co/i4PbG9jn4j pic.twitter.com/i67CjLB2gg — jasper nathaniel (@infinite_jaz) October 19, 2025

Το επεισόδιο σημειώθηκε την Κυριακή 19/10, στην πόλη Τουρμούς Άγια, βόρεια της Ραμάλα, και καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα διεθνή ΜΜΕ.

Σύμφωνα με Παλαιστίνιους υγειονομικούς αξιωματούχους, τουλάχιστον μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα μετά τον άγριο ξυλοδαρμό.

Οι Παλαιστίνιοι καταγγέλλουν ότι η βία των εποίκων αυξάνεται ραγδαία, με την περίοδο της συγκομιδής να μετατρέπεται κάθε χρόνο σε εποχή φόβου.

ICYMI @JillFilipovic—this is video of a Jew (me) being hunted by Israeli settlers. https://t.co/ttuQy7SvXi pic.twitter.com/sR3wF1mrUc — jasper nathaniel (@infinite_jaz) October 21, 2025

«Η βία των εποίκων έχει εκτοξευθεί» – Προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Ο επικεφαλής του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Παλαιστίνη, Ατζίθ Σούνγκεϊ, προειδοποίησε ότι «η βία των εποίκων έχει εκτοξευθεί σε κλίμακα και συχνότητα». Όπως δήλωσε, «μόλις δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της συγκομιδής του 2025, έχουμε ήδη δει σοβαρές επιθέσεις από ένοπλους εποίκους κατά Παλαιστινίων ανδρών, γυναικών, παιδιών και ξένων αλληλέγγυων ακτιβιστών».

Σοκαριστικά βίντεο – Επιθέσεις με ρόπαλα και καμένα αυτοκίνητα

Σε ένα από τα βίντεο που έλαβε το Associated Press, ένας μασκοφόρος άνδρας επιτίθεται με ρόπαλο σε δύο άτομα, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα που έπεσε αναίσθητη στο έδαφος. Ο δράστης φαίνεται να φορά tzitzit, ένα παραδοσιακό εβραϊκό σύμβολο, ενδεικτικό της προέλευσής του.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, όπως επιβεβαίωσε το παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας.

Σε άλλα βίντεο, ομάδες μασκοφόρων φαίνονται να καταδιώκουν οχήματα Παλαιστινίων και να πυρπολούν αυτοκίνητα — εικόνες που θυμίζουν παραστρατιωτική δράση, όχι «μεμονωμένα περιστατικά».

Η αστυνομία «σοκαρισμένη», αλλά χωρίς ουσιαστικές συνέπειες

Το Ισραηλινό κανάλι Channel 12 μετέδωσε ότι ο επικεφαλής της αστυνομίας της Δυτικής Όχθης δήλωσε πως το βίντεο με τον ξυλοδαρμό της γυναίκας «τον κράτησε ξύπνιο τη νύχτα», ζητώντας να εντοπιστεί και να τιμωρηθεί ο δράστης. Ωστόσο, οι Παλαιστίνιοι σημειώνουν ότι παρόμοιες δηλώσεις δεν συνοδεύονται ποτέ από πράξεις — οι έποικοι σπάνια διώκονται, ενώ η ατιμωρησία τροφοδοτεί νέα κύματα βίας.

Κλιμάκωση της βίας – Μια πόλη σε πολιορκία

Η Τουρμούς Άγια, πόλη με πληθυσμό κυρίως Παλαιστινίων-Αμερικανών, έχει μετατραπεί σε στόχο επαναλαμβανόμενων επιθέσεων. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ–Χαμάς η βία έχει πολλαπλασιαστεί. Μετά τη δολοφονία του 14χρονου Παλαιστίνιου-Αμερικανού Αμέρ Ραμπί από ισραηλινές δυνάμεις τον Απρίλιο, οι συγκρούσεις με εποίκους και στρατό έχουν γίνει σχεδόν καθημερινές.

Στοιχεία που σοκάρουν

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκαν 757 επιθέσεις από εποίκους με θύματα ή υλικές ζημιές — αύξηση 13% σε σχέση με πέρυσι.

Μόνο την πρώτη εβδομάδα της συγκομιδής σημειώθηκαν πάνω από 150 επιθέσεις και 700 ελαιόδεντρα καταστράφηκαν ή δηλητηριάστηκαν, σύμφωνα με τον Μουαΐεντ Σαάμπαν, επικεφαλής του παλαιστινιακού γραφείου που παρακολουθεί τη βία.

Η ρίζα του προβλήματος

Το Ισραήλ εξακολουθεί να κατέχει τη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Γάζα από το 1967. Οι έποικοι, με ισχυρή πολιτική στήριξη μέσα στην ισραηλινή κυβέρνηση, δρουν με αίσθηση πλήρους ατιμωρησίας, επεκτείνοντας την κατοχή σε βάρος των Παλαιστινίων.

Η «συγκομιδή της ελιάς» — σύμβολο ειρήνης και ζωής για τους Παλαιστινίους — έχει μετατραπεί σε σύμβολο τρόμου, μέσα σε ένα καθεστώς κατοχής που συνεχίζει να βαθαίνει.

Με πληροφορίες από το Associated Press