Σάλος έχει προκληθεί από τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας και φαίνεται να δείχνουν Ισραηλινούς στρατιώτες να σπρώχνουν και να πετούν από οροφή κτηρίου τις σορούς Παλαιστινίων. Σε ένα από τα βίντεο, μάλιστα, στρατιώτης διακρίνεται να πυροβολεί από κοντινή απόσταση έναν άνδρα και στη συνέχεια να πετάει το άψυχο σώμα του στο κενό.

Οι εικόνες έρχονται από την πόλη Καμπάτια, της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Το Associated Press σημειώνει ότι δημοσιογράφος του είδε τρεις Ισραηλινούς στρατιώτες να προχωρούν σε αυτές τις πράξεις.

Israeli occupation soldiers throw injured men from a rooftop in Qabatiya outside Jenin in the occupied West Bank earlier today. This is Israel’s “self defence” pic.twitter.com/uYQxDYfJP2 — Husam Zomlot (@hzomlot) September 19, 2024

Το Ισραήλ σχολίασε το συμβάν, λέγοντας ότι οι εικόνες αυτές «δεν εκφράζουν τις Αρχές και τις απαιτήσεις από τους στρατιώτες μας» και επισήμανε ότι πραγματοποιείται έρευνα για το περιστατικό. Παράλληλα, το Τελ Αβίβ υποστηρίζει ότι στη συγκεκριμένη επιχείρηση εξουδετερώθηκαν τέσσερις αντάρτες, κάτι που δεν έχουν επιβεβαιώσει οι παλαιστινιακές Αρχές.

Το AP υποστηρίζει ότι ο ισραηλινός στρατός, όταν αποσύρεται από επιδρομές, αφήνει πίσω του νεκρούς Παλαιστίνιους και σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις μεταφέρει τα πτώματα στο Ισραήλ. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, όμως, απαγορεύεται η προσβολή νεκρού, ακόμη και εάν πρόκειται για τον εχθρό.

WEST BANK: Incredibly disturbing video shows Israeli soldiers throwing bodies of Palestinians off a roof in Qabatiya near Jenin. At least 5 Palestinians were killed by Israeli forces during a military raid. pic.twitter.com/1aSdl0nDd1 — Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) September 19, 2024

Τις παραπάνω εικόνες επιβεβαιώνουν και άλλοι δημοσιογράφοι. Σε άλλο βίντεο φαίνεται μια ομάδα δημοσιογράφων που βιντεοσκοπεί την επιδρομή στο κτήριο να δέχεται τα πυρά του ισραηλινού στρατού.

⚡️BREAKING: Israeli forces opened fire on Journalists wearing visible “PRESS” vests whilst they were covering an Israeli raid on the town of Qabatiya, in the West Bank. Targeting Journalists is against International Law. pic.twitter.com/NWihSYhbtw — Khalissee (@Kahlissee) September 19, 2024

Η Χαμάς αντέδρασε στο περιστατικό, δηλώνοντας: «Οι βάρβαρες ενέργειες που διαπράχθηκαν από τον σιωνιστικό στρατό στην Καμπάτια, δυτικά της Τζενίν, επιβεβαιώνουν την κτηνωδία και την ωμότητα όλης αυτής της κατοχής, η οποία διαπράττει σφαγές και γενοκτονία εναντίον του λαού μας στη Γάζα εν μέσω διεθνούς σιωπής και αμερικανικής πολιτικής και στρατιωτικής κάλυψης. Ο ακρωτηριασμός και η κακοποίηση των πτωμάτων των μαρτύρων συνιστούν ένα αποτρόπαιο έγκλημα που πρέπει να καταδικαστεί σθεναρά από όλες τις χώρες, διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων».