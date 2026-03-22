Τρεις εβδομάδες πολέμου, 18 νεκροί και πάνω από 3.000 τραυματίες στο Ισραήλ. Και μια μειοψηφία Ισραηλινών που αρνείται να σιωπήσει.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ την Πέμπτη 19 Μαρτίου ζητώντας τερματισμό των επιθέσεων του Ισραήλ στο Ιράν και στον Λίβανο, την ώρα που εκατομμύρια Ισραηλινοί αναγκάζονται να καταφεύγουν καθημερινά σε καταφύγια από πυραύλους, drones και ρουκέτες.

«Δεν μας λένε πού πάμε»

Η διαδηλώτρια Τσίπι Χαϊτόφσκι εξέφρασε με σαφήνεια αυτό που πολλοί νιώθουν: «Δεν μας λένε ποιοι είναι οι στόχοι του πολέμου. Δεν μας λένε πόσο θα διαρκέσει. Εκατομμύρια Ισραηλινοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε καταφύγια και δεν βλέπουμε το τέλος. Έχουμε κουραστεί. Είμαστε σε κατάσταση πολέμου εδώ και δυόμιση χρόνια. Πρέπει να σταματήσει».

Ο Αλόν-Λι Γκριν, συνιδρυτής της παλαιστινο-ισραηλινής ακτιβιστικής οργάνωσης «Standing Together», που επιχείρησε να οργανώσει διαδήλωση κατά του πολέμου, περιέγραψε τα εμπόδια που αντιμετώπισε: η πρώτη απόπειρα είχε διαλυθεί από την αστυνομία, οπότε για τη δεύτερη κράτησε χώρο σε υπόγειο θέατρο που μπορούσε να λειτουργήσει και ως καταφύγιο.

«Δεν είναι ιδανικό», παραδέχθηκε, «αλλά σε τέτοιες εποχές είναι καλύτερο από το τίποτα».

Ο Γκριν επεσήμανε ότι τον Ιούνιο του 2025 οι αρχές ισχυρίστηκαν ότι είχαν καταστρέψει πλήρως τις ιρανικές πυραυλικές δυνατότητες, «και όμως, να που βρισκόμαστε εδώ», σχολίασε.

«Είπαν ότι είχαν εξουδετερώσει τη Χεζμπολάχ, αλλά χθες εκτοξεύτηκαν πάνω από 200 ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ».

Αστυνομία και ακροδεξιοί εναντίον των διαδηλωτών

Η αστυνομία διέλυσε τη διαδήλωση στο Τελ Αβίβ μόλις 20 λεπτά αφότου ξεκίνησε, επικαλούμενη «ανησυχία για τη δημόσια ασφάλεια», ενώ ένας διαδηλωτής συνελήφθη. Στη Χάιφα, η αστυνομία προχώρησε επανειλημμένα σε φωτογράφηση των συμμετεχόντων.

Το κόμμα Χαντάς, ένα από τα μέλη της «Εταιρικής Σχέσης για την Ειρήνη» που αντιτίθεται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ότι εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε Τελ Αβίβ, Χάιφα, Μπερ Σέβα και άλλες πόλεις, κρατώντας χέρια βαμμένα κόκκινα σαν αίμα.

«Τρεις εβδομάδες πολέμου, καταστροφής και οδύνης έχουν ήδη περάσει και το τέλος δεν φαίνεται πουθενά», δήλωσε το κόμμα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «εκμεταλλεύεται τον πόλεμο για να εμβαθύνει μια πολιτική ατέρμονης σύγκρουσης».

Ένας πόλεμος που ξεκίνησε εν μέσω διαπραγματεύσεων

Λίγο πριν ξεκινήσουν οι αεροπορικές επιδρομές, στις 27 Φεβρουαρίου 2026, ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν δήλωσε ότι είχε επιτευχθεί εκεχειρία και ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει τόσο στη μη αποθήκευση εμπλουτισμένου ουρανίου όσο και στην πλήρη επαλήθευση από τον IAEA.Οι συνομιλίες αναμένονταν να συνεχιστούν στις 2 Μαρτίου.

Αντ’ αυτού, η αιφνιδιαστική επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ ανέτρεψε τα πάντα.

Στους δρόμους του Τελ Αβίβ, μεταξύ των συνθημάτων κατά του πολέμου με το Ιράν ακούγονται και αναφορές στη Γάζα, υπενθυμίζοντας ότι η ισραηλινή κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου χωρίς διακοπή εδώ και πάνω από δυόμιση χρόνια.