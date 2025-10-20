Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες να ρίχνουν στο έδαφος δύο μικρά παιδιά, νότια της Χεβρώνας, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με παλαιστινιακά Μέσα Ενημέρωσης το βίντεο κυκλοφόρησε το Σάββατο.

Ρίχνουν τα παιδιά στο έδαφος, τα σέρνουν και στη συνέχεια τα μεταφέρουν σε άγνωστη τοποθεσία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Palestine Online.

Τοπικές πηγές ανέφεραν ότι το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Αλ-Κασαράτ, νότια της Χεβρώνας.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι εικόνες έχουν προκαλέσει οργή και καταδίκες από διεθνείς οργανισμούς και ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Επιμέλεια: Χ. Αναγνώστου