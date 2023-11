Ισραηλινοί στρατιώτες φέρονται να εξουδετέρωσαν τον εξτρεμιστή της Χαμάς που έφτυσε και έσερνε το γυμνό σώμα της 23χρονης Σάνι Λουκ στη Γάζα, υποστηρίζει ένας ραβίνος επικαλούμενος την οικογένειά της.

Η ισραηλινής καταγωγής Γερμανίδα υπήκοος Σάνι Λουκ, καλλιτέχνις τατουάζ, απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ κοντά στο κιμπούτς Ουρίμ, στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου. Η μητέρα της, Ρικάρντα, φέρεται να είπε στον ραβίνο Shmuley Boteach ότι ο τρομοκράτης που «έδειχνε» το σώμα της στη Γάζα στο πίσω μέρος ενός φορτηγού ουρλιάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ» σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

🚨BREAKING: The Hamas member who paraded Shani Louk's dead body around Gaza on the back of a pick-up truck HAS BEEN KILLED by the IDF. pic.twitter.com/Iki8M9C2CT — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 16, 2023

The Hamas monster who paraded Shani Louk naked body around Gaza has been killed by the @IDF! – World breaking news: Ricarda Louk, the mother of the beautiful and magnificent Shani Louk of blessed memory, who was savagely, murdered on October 7th and became the face of the… pic.twitter.com/IQTQTvURUD — Rabbi Shmuley (@RabbiShmuley) November 16, 2023

«Χθες η Ρικάρντα Λουκ μάς αποκάλυψε -το είπε με τόση ηρεμία και αξιοπρέπεια- ότι οι IDF σκότωσαν το τέρας, στόχευσαν και εξουδετέρωσαν το άγριο κτήνος της Χαμάς, που είχε τα πόδια του πάνω από το γυμνό πτώμα της ουρλιάζοντας “Αλλάχου Άκμπαρ” καθώς περιέφερε το σώμα της στην πόλη της Γάζας», έγραψε στην πλατφόρμα «Χ» ο ραβίνος. «Αυτός σαπίζει τώρα στην Κόλαση, εκεί όπου ανήκει. Κι αυτή θα είναι η μοίρα όλων των τεράτων της Χαμάς. Ευχαριστώ IDF», πρόσθεσε.

World breaking news: Ricarda Louk, the mother of the beautiful and magnificent Shani Louk of blessed memory, who was savagely, murdered on October 7th and became the face of the massacre, Ricarda revealed to us in her public conversation with me that the Hamas terrorist monster… pic.twitter.com/saLJXnAcKK — Rabbi Shmuley (@RabbiShmuley) November 16, 2023

Η οικογένειά της πέρασε εβδομάδες πιστεύοντας ότι η Σάνι Λουκ είχε απαχθεί από το φεστιβάλ Supernova στον Νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου από τρομοκράτες της Χαμάς – προτού οι Ισραηλινοί στρατιώτες επιβεβαιώσουν ότι σκοτώθηκε αφού βρήκαν θραύσματα του κρανίου της στις 30 Οκτωβρίου.