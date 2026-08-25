Πλάνα από το χωριό Μαντάμα στη Δυτική Όχθη καταγράφουν τον ακροδεξιό Ισραηλινό βουλευτή Ζβι Σουκότ και συνεργάτες του να καταστρέφουν παλαιστινιακό μνημείο, ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δυνάμεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

Στο βίντεο, που μεταδόθηκε από παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, ένας Ισραηλινός στρατιώτης διακρίνεται σε απόσταση αναπνοής από τον βουλευτή του κόμματος «Θρησκευτικός Σιωνισμός» και άλλα μέλη της ομάδας του την ώρα που καταστρέφουν το «Μνημείο των Μαρτύρων» του χωριού. Άλλοι στρατιώτες φαίνονται λίγο πιο μακριά, δίπλα σε στρατιωτικό όχημα.

Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή, οι IDF είχαν εγκρίνει την επίσκεψη του Σουκότ στο χωριό υπό στρατιωτική συνοδεία, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν είχαν ενημερωθεί για την πρόθεσή του να καταστρέψει το μνημείο.

IDF: «Παραπλανητική και χειριστική συμπεριφορά»

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι η επίσκεψη του Σουκότ στο χωριό το πρωί είχε εγκριθεί. Παράλληλα, όμως, κατηγορεί τον ίδιο και τους συνεργάτες του ότι ενήργησαν «παραπλανητικά και χειριστικά», προχωρώντας στην κατεδάφιση του μνημείου χωρίς άδεια.

Οι IDF αναφέρουν ότι στις 12 Αυγούστου ο Σουκότ είχε υποβάλει αίτημα για «περιοδεία σε μνημεία» στα χωριά Μπέιτα, Μπούριν και Μαντάμα, στις περιοχές Α και Β της Δυτικής Όχθης.

Όπως υποστηρίζει ο στρατός, ο βουλευτής και οι συνεργάτες του πραγματοποίησαν την επίσκεψη το πρωί, συνοδευόμενοι από στρατιώτες των IDF, οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί προσωρινά από τα καθήκοντά τους για να παρέχουν ασφάλεια στην αποστολή.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι συμμετέχοντες στην περιοδεία παρέκκλιναν από το συμφωνημένο σχέδιο και, «χωρίς εξουσιοδότηση», άρχισαν να καταστρέφουν ένα από τα μνημεία στο Μαντάμα.

Οι IDF αναφέρουν ότι, μόλις οι στρατιώτες αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε, ενημέρωσαν τους διοικητές τους. Στη συνέχεια δόθηκε εντολή να διακοπεί η επίσκεψη και να απομακρυνθούν ο Σουκότ και οι συνεργάτες του από το χωριό.

Όπως επισημαίνουν οι Times of Israel, ο ισραηλινός στρατός δεν διευκρινίζει γιατί ενέκρινε εξαρχής την επίσκεψη, ιδιαίτερα καθώς, σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, για την ασφάλεια της περιοδείας χρησιμοποιήθηκαν στρατεύματα που είχαν αναλάβει επιχειρησιακές αποστολές στην περιοχή. Ο στρατός υποστηρίζει επίσης ότι η συγκεκριμένη ανάπτυξη δυνάμεων εξέθεσε τους στρατιώτες σε «αδικαιολόγητο κίνδυνο», σε μια περίοδο κατά την οποία οι IDF αντιμετωπίζουν αυξημένη επιχειρησιακή πίεση.