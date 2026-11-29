Τη στιγμή που Ισραηλινός έποικος επιτίθεται στην Ισπανίδα δημοσιογράφο Λάουρα ντε Τσικλάνα Μπενχουμέδα, ενώ εκείνη πραγματοποιούσε ρεπορτάζ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κατέγραψε η τηλεοπτική κάμερα.

Το βίντεο δημοσίευσε το ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο Telecinco το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, αναφέροντας ότι η δημοσιογράφος είχε μεταβεί στην περιοχή της Ιεριχούς για να καλύψει περιστατικά βίας σε βάρος Παλαιστινίων

Στα πλάνα διακρίνεται ένας άνδρας να σπρώχνει βίαια τη δημοσιογράφο, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκονται στρατιώτες των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), οι οποίοι δεν φαίνεται να παρεμβαίνουν. Το βίντεο δεν καταγράφει όσα προηγήθηκαν της επίθεσης.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet, το περιστατικό σημειώθηκε μετά από αιματηρή σύγκρουση μεταξύ Ισραηλινών εποίκων και Παλαιστινίων στη συνοικία Αΐν αλ-Ντουγιούκ αλ-Τάχτα, στα περίχωρα της Ιεριχούς.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης έχασε τη ζωή της από πυροβολισμό η 62χρονη Παλαιστίνια Φάντα Φχεϊντάτ. Η γυναίκα σκοτώθηκε σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από σημείο όπου Ισραηλινοί έποικοι είχαν αγοράσει κατοικίες περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα.