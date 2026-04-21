Αξιωματικός του ισραηλινού στρατού φέρεται πως κατέστρεψε άγαλμα του Αγίου Γεωργίου στον ομώνυμο ναό στο χωριό Γιαρούν, στην επαρχία της Μπιντ Τζμπέιλ κατά την διάρκεια εισβολής στον νότιο Λίβανο.

Το βίντεο που έφερε στο φως τη δημοσιότητας το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο πλάνο καταγράφεται ένα ισραηλινό στρατιωτικό όχημα (μπουλντόζα D9), το οποίο φαίνεται να γκρεμίζει το άγαλμα από τη βάση του. «Το Ισραήλ καταστρέφει συστηματικά και σκόπιμα χριστιανικούς και ισλαμικούς ιερούς τόπους» αναφέρει χαρακτηριστικά το IRNA.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Γιαρούν είναι ένα χωριό με σημαντική χριστιανική παρουσία και ο ναός του Αγίου Γεωργίου αποτελεί εμβληματικό σύμβολο για τους κατοίκους της περιοχής.

Ένα ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και χθες Δευτέρα (20/04) στο χωριό Ντέμπελ.

Η παρακάτω φωτογραφία, που τραβήχτηκε στο χριστιανικό χωριό δείχνει τον Σταυρό του Χριστού να είναι ανάποδα στο έδαφος και έναν Ισραηλινό στρατιώτη να χτυπάει το κεφάλι του Ιησού με ένα σφυρί ή ένα τσεκούρι.

Απαντώντας στις σφοδρές κριτικές, οι IDF δήλωσαν ότι «οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αντιμετωπίζουν το περιστατικό με μεγάλη σοβαρότητα και τονίζουν ότι η συμπεριφορά του στρατιώτη είναι εντελώς ασύμβατη με τις αξίες που αναμένονται από τα στρατεύματά μας. Το περιστατικό διερευνάται από τη Βόρεια Διοίκηση και επί του παρόντος αντιμετωπίζεται μέσω της ιεραρχίας. Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα κατά των εμπλεκομένων σύμφωνα με τα ευρήματα».