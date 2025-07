Ένας Ισραηλινός εφέδρος που υπηρέτησε σε τρεις αποστολές στη Λωρίδα της Γάζας, μιλώντας στο Sky News, παραδέχτηκε ότι η μονάδα του λάμβανε συχνά εντολές να πυροβολεί όποιον εισέρχονταν σε περιοχές που οι στρατιώτες όριζαν ως απαγορευμένες ζώνες, ανεξάρτητα από το αν αποτελούσαν απειλή ή όχι, μια πρακτική που, όπως είπε, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο αμάχων.

«Βρισκόμαστε σε μια περιοχή και οι εντολές είναι: όποιος μπαίνει μέσα πρέπει να πεθάνει», δήλωσε σε μια σπάνια συνέντευξη στην κάμερα του Sky News. «Αν είναι μέσα, είναι επικίνδυνοι, πρέπει να τους σκοτώσεις. Όποιος και αν είναι», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Sky News, ο στρατιώτης, που μίλησε ανώνυμα, είπε ότι οι στρατιώτες σκότωναν αμάχους αυθαίρετα και ότι τα κριτήρια για το άνοιγμα πυρός άλλαζαν ανάλογα με τον διοικητή. Υπηρετούσε στη 252η Μεραρχία των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) και είχε τοποθετηθεί δύο φορές στον διάδρομο Νετζαρίμ — μια στενή λωρίδα γης που διασχίζει το κεντρικό τμήμα της Γάζας, από τη θάλασσα μέχρι τα σύνορα με το Ισραήλ, με σκοπό να διαιρέσει την περιοχή και να επιτρέψει στον ισραηλινό στρατό μεγαλύτερο έλεγχο από το εσωτερικό της Λωρίδας.

‘Some Israeli commanders can decide to do war crimes.’

