Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η χερσαία επιχείρησή του εναντίον της Χεζμπολάχ «επεκτείνεται σε άλλες περιοχές» δύο μέρες μετά την ανακοίνωση ότι Ισραηλινοί στρατιώτες διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι στον νότιο Λίβανο.

«Ο στρατός διέσχισε το Λιτάνι και επεκτείνει τις επιχειρήσεις του εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ βόρεια του ποταμού. Η επιχείρηση επεκτείνεται σε άλλες περιοχές», υπογραμμίζει ανάρτηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο X.

The IDF said it took control of the Beaufort Ridge and Wadi al-Saluki areas of southern Lebanon to target Hezbollah infrastructure and militants. This is the first time Israeli forces control the fortress since their withdrawal in 2000. IDF said forces have crossed the Litani… https://t.co/hJj0e4paSe — Heedo Abu Laban (@HeedoAbuLaban) May 31, 2026

IDF forces have begun establishing a presence in the Beaufort Castle area of southern Lebanon. Northern Command launched an operation along the Beaufort Ridge and the Saluki Valley to destroy terrorist infrastructure and eliminate operatives, as part of efforts to strengthen… pic.twitter.com/7YErDUQ4P4 — Open Source Intel (@Osint613) May 31, 2026

Την Παρασκευή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ, και προωθούνται σε στρατηγικής σημασίας τομείς. Προηγουμένως ο Νετανιάχου είχε πει ότι ο στρατός κήρυξε μεγάλο μέρος του νότιου Λιβάνου «ζώνη μάχης» παρά την εκεχειρία που θεωρητικά είναι σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.

Σήμερα, ο ισραηλινός στρατός τόνισε ότι ξεκίνησε μια επίθεση «πριν από λίγες ημέρες» στην κορυφογραμμή Μπόφορτ και Ουάντι αλ Σαλούκι του νότιου Λιβάνου, με στόχο την εξάλειψη άμεσων απειλών σε περιοχές βόρεια της Γαλιλαίας και της Μετούλα, και στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την ενίσχυση του επιχειρησιακού ελέγχου στο νότιο Λίβανο.

«Ένας σημαντικός αριθμός Ισραηλινών στρατιωτών έχει ξεκινήσει επιθετικές επιχειρήσεις με στόχο την επέκταση της προκεχωρημένης γραμμής άμυνας», πρόσθεσε.

Χθες, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ καταδίκασε «την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση» του Ισραήλ, λέγοντας ότι ο ισραηλινός στρατός διεξάγει πολιτική «καμένης γης και συλλογικής τιμωρίας», ότι «καταστρέφει πόλεις και χωριά και ωθεί στην έξοδο τους κατοίκους τους», τονίζοντας ότι αυτό «δεν θα του φέρει ούτε ασφάλεια, ούτε σταθερότητα».