Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ, έδωσε εντολή στις δυνάμεις να βρίσκονται σε υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα για την επιστροφή των ομήρων, στον απόηχο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Ζαμίρ έδωσε οδηγίες για ενίσχυση της άμυνας και προετοιμασία για κάθε πιθανό σενάριο, ενώ υπογράμμισε ότι η επιχείρηση για την απελευθέρωση των ομήρων θα πρέπει να διεξαχθεί «με ευαισθησία και επαγγελματισμό».