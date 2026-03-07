«Οι Ιρανοί χρησιμοποιούν πυρομαχικά διασποράς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι.

«Έχουν χρησιμοποιήσει πολλές φορές, κάτι που αποτελεί έγκλημα πολέμου όταν στρέφεται εναντίον αμάχων, και παρακολουθούμε την κατάσταση», τόνισε ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι.

🇮🇷🇮🇱⚠️ BREAKING: Israel accuses Iran of using cluster munitions in recent attacks. IDF spokesman Nadav Shoshani says Iran has used the banned weapons multiple times since Saturday. The use of cluster bombs against civilians would constitute a war crime.#Iran #Israel #Breaking — PAndPPolitics (@PnPPolitics) March 6, 2026

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι εμπειρογνώμονες εξουδετέρωσης βομβών βρήκαν στοιχεία για πυρομαχικά διασποράς μετά τον εντοπισμό εισερχόμενων πυραύλων από το Ιράν, ενώ σε βίντεο φέρεται ται πυρομαχικά διασποράς να μεταφέρονται από βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς, ο οποίος «πιθανότατα» ήταν ιρανικός.

Κατά τη διάρκεια ενός 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025, η Διεθνής Αμνηστία δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία χρησιμοποίησε τέτοια πυρομαχικά τουλάχιστον τρεις φορές, βάσει ανάλυσης φωτογραφιών και βίντεο, καθώς και αναφορών των μέσων ενημέρωσης.

Τα πυρομαχικά διασποράς εκρήγνυνται στον αέρα και διασκορπίζουν βομβίδια. Μερικά από αυτά δεν εκρήγνυνται κατά την πρόσκρουση και μπορούν να προκαλέσουν θύματα με την πάροδο του χρόνου, ιδίως μεταξύ παιδιών.

Το Ιράν και το Ισραήλ δεν συγκαταλέγονται σε περισσότερες από εκατό χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης του 2008 για τα Πυρομαχικά Διασποράς, η οποία απαγορεύει τη χρήση, τη μεταφορά, την παραγωγή και την αποθήκευση βομβών διασποράς.

Πηγή: AFP