Ο ισραηλινός στρατός ζήτησε σήμερα από τους κατοίκους πολυώροφου κτιρίου και της γύρω περιοχής του στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας να απομακρυνθούν από εκεί, ενόψει επικείμενου πλήγματος στο κτήριο αυτό.

«Επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους της πόλης της Γάζας και ιδιαίτερα σε αυτούς που βρίσκονται στο κτίριο Αλ Ρούγια ή στις γειτονικές σκηνές», ανέφερε σε μήνυμά του που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντραΐ, το οποίο συνοδευόταν από εικόνα από αέρος, που έδειχνε το κτίριο να έχει σημαδευτεί με κόκκινο χρώμα.

«Οι (ισραηλινές) δυνάμεις θα επιτεθούν προσεχώς στο κτίριο εξαιτίας της παρουσίας τρομοκρατικών υποδομών (του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος) Χαμάς στο εσωτερικό ή κοντά» σε αυτό, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.