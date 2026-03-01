Ένταση προκλήθηκε σε συνέντευξη Τύπου όταν ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, ρωτήθηκε για τον θάνατο 100 μαθητριών στο Ιράν μετά από χτύπημα σε δημοτικό σχολείο.
‘We don’t have any quarrel with the Iranian people, the only objective is the Iranian regime, this is what it’s all about’
An Israeli foreign ministry spokesperson speaks from Tel Aviv
Israeli spokesperson flips out after hearing about how his country murdered over 100 schoolgirls in Iran.
«Επόμενη ερώτηση παρακαλώ»
Σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου για τις Ιρανές μαθήτριες που σκοτώθηκαν, ο Ισραηλινός αξιωματούχος απάντησε: «Και αυτό πρέπει να σταματήσει… Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ», αποφεύγοντας να δώσει διευκρινίσεις.
