Ένταση προκλήθηκε σε συνέντευξη Τύπου όταν ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, ρωτήθηκε για τον θάνατο 100 μαθητριών στο Ιράν μετά από χτύπημα σε δημοτικό σχολείο.

«Επόμενη ερώτηση παρακαλώ»

Σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου για τις Ιρανές μαθήτριες που σκοτώθηκαν, ο Ισραηλινός αξιωματούχος απάντησε: «Και αυτό πρέπει να σταματήσει… Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ», αποφεύγοντας να δώσει διευκρινίσεις.

Δείτε βίντεο

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #θάνατος #Ιράν #μαθήτριες #υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ