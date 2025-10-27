Το Ισραήλ απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο συμμετοχής τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στις ειρηνευτικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στη Γάζα, στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ.

Το σχέδιο που προωθεί ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπει τη δημιουργία μιας διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης στη Γάζα, η οποία θα επιβλέπει τη νέα εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ αυτόν τον μήνα, μετά από δύο χρόνια αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο ποια κράτη είναι διατεθειμένα να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην αποστολή.

«Όσες χώρες στείλουν στρατεύματα πρέπει τουλάχιστον να τηρούν μια δίκαιη στάση απέναντι στο Ισραήλ», δήλωσε ο Σάαρ από τη Βουδαπέστη, τονίζοντας ότι η Άγκυρα δεν πληροί αυτή την προϋπόθεση.

Οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας έχουν επιδεινωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια του πολέμου, με τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να καταγγέλλει επανειλημμένα την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα. «Η Τουρκία υπό τον Ερντογάν ακολουθεί εχθρική πολιτική απέναντί μας», υπογράμμισε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, προσθέτοντας ότι «δεν είναι λογικό να επιτρέψουμε στις τουρκικές δυνάμεις να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας – έχουμε ενημερώσει σχετικά και τους Αμερικανούς συμμάχους μας».

Η Ουάσινγκτον, η οποία έχει αποκλείσει τη συμμετοχή αμερικανικών στρατευμάτων, βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Ινδονησία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν για τη συγκρότηση της διεθνούς δύναμης.

Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει επίσης εκφράσει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε τουρκική εμπλοκή, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα έχει τον τελικό λόγο για τις ξένες δυνάμεις που θα εισέλθουν στη Γάζα.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Ισραήλ, επεσήμανε ότι η διεθνής δύναμη θα πρέπει να αποτελείται από χώρες με τις οποίες το Ισραήλ αισθάνεται «άνετα» να συνεργαστεί, χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στην Τουρκία.