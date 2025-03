Τεράστια πλήθη κατέκλυσαν τις λεωφόρους στο κέντρο του Βελιγραδίου συμμετέχοντας στη μεγαλύτερη διαδήλωση στην πρόσφατη ιστορία της Σερβίας έπειτα από πολύμηνες διαδοχικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της διαφθοράς, με αιχμή του δόρατος τους Σέρβους φοιτητές που επιθυμούν να αποδείξουν ότι «η αλλαγή είναι δυνατή».

Το υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας ανακοίνωσε ότι «107.000 άτομα» συμμετείχαν στη διαδήλωση, διευκρινίζοντας ότι κανένα «σοβαρό επεισόδιο» δεν έχει σημειωθεί από την έναρξη της εκδήλωσης διαμαρτυρίας.

🇷🇸 The crowds in Belgrade today. Some have said this is the largest protest in the history of Serbia. pic.twitter.com/CsjRUtjrSm — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) March 15, 2025

Οπτικό υλικό στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει τις μεγάλες οδικές αρτηρίες στο κέντρο του Βελιγραδίου πλημμυρισμένες από διαδηλωτές.

«Οργανωθήκαμε από το τίποτε και καταφέραμε πολλά», φώναξε μία φοιτήτρια από εξέδρα στην κεντρική πλατεία της πόλης. «Ενώσαμε τη χώρα, τις γενιές, ξυπνήσαμε την αλληλεγγύη και την ενσυναίσθηση και δείξαμε ότι η αλλαγή είναι δυνατή όταν αγωνιζόμαστε μαζί».

Today in Belgrade, the biggest protest in the history of Serbia 🇷🇸 pic.twitter.com/PRiqEI0uGS
— Based Serbia (@SerbiaBased) March 15, 2025

Belgrade, Serbia tonight! 🇷🇸☦️ Let this photo go viral worldwide. pic.twitter.com/BPGwizckdj — Mario ZNA (@MarioBojic) March 14, 2025

📢📢📢700.000 ljudi na ulicama Beograda!!

Preko 200.000 jos pristizu u Beograd!!

📢📢📢700,000 people on the streets of Belgrade, Serbia!!

Over 200,000 more are still arriving in Belgrade!! pic.twitter.com/V7B6JNAS7O — Generalni Strajk Srbija – Gen. Strike 🇷🇸 (@KrahSNSa) March 15, 2025