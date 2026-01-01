Σαν χάρτινος πύργος κατέρρευσε η εκκλησία Vondelkerk στο Άμστερνταμ, που τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο μετά τα μεσάνυχτα, από πυρκαγιά που πιθανολογείται πως ξέσπασε από πυροτεχνήματα.

Μέρη της εκκλησίας που κατασκευάστηκε 154 χρόνια πριν, είχαν ήδη καταρρεύσει μετά από δύο ώρες πυρκαγιάς. Τα γύρω σπίτια εκκενώθηκαν καθώς η φωτιά εκτόξευε στάχτη και κομμάτια από παλιά ξύλα. Οι πυροσβέστες μάλιστα χτυπούσαν οι ίδιοι κουδούνια για να προειδοποιήσουν τους ενοίκους.

🇳🇱 Shortly after New Year’s, a major fire broke out at Amsterdam’s historic Vondelkerk, with flames engulfing the top of the church. Built in the late 1800s by architect Pierre Cuypers, the former Catholic church later became a cultural and events venue after closing for worship… pic.twitter.com/8H3QGFnHzl — Europa.com (@europa) January 1, 2026

Η εκκλησία Vondelkerk κατασκευάστηκε το 1872 και λειτουργούσε ως το 1977, από τότε όμως διατίθεται μόνο περιστασιακά και για ειδικές χρήσης. Η πυρκαγιά πιθανόν οφείλεται σε πυροτεχνήματα που πετούσαν συμμορίες νεαρών αλλά η υπόθεση θα ερευνηθεί εκτενώς από την Πυροσβεστική.