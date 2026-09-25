Οι καμπάνες 40.000 εκκλησιών από όλη τη Γαλλία ηχούσαν για επτά λεπτά όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο του Πάπα Λέοντα ΙΔ’, γιορτάζοντας την άφιξή του στη χώρα.

Γνωστός για την ακρίβεια του, δεν καθυστέρησε ούτε λεπτό να φτάσει στη Γαλλία. Στη συνέχεια, ο Πάπας επισκέφθηκε την αυλή του Μεγάρου των Ηλυσίων, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ.

Η συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο παρατάθηκε, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα να πάει λίγο πίσω. Με καθυστέρηση άνω των μισής ώρας, ξεκίνησαν οι επίσημες ομιλίες. Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία συγκινήθηκε βαθιά από την επίσκεψη του Λέοντα ΙΔ΄. «Το να πιστεύεις σημαίνει να δημιουργείς», είπε, υπενθυμίζοντας τις χριστιανικές ρίζες και αναγνωρίζοντας έναν «μοναδικό δεσμό» μεταξύ Γαλλίας και Καθολικής Εκκλησίας.

Για τον Μακρόν, η Παναγία των Παρισίων δεν άνοιξε ξανά μόνο για τους καθολικούς αλλά για ολόκληρο το έθνος. «Η ειρήνη είναι επίσης ο ορίζοντας προς τον οποίο εργαζόμαστε μαζί», συνέχισε ο Μακρόν.

Ειδικότερα, ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι εδώ και 2000 χρόνια έχουν δημιουργηθεί ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στη Γαλλία και την καθολική εκκλησία, επισημαίνοντας ότι το κοσμικό κράτος που δημιουργήθηκε στη Γαλλία μετά τον διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας πριν από 120 χρόνια, δεν έχει το χαρακτήρα της άρνησης της θρησκείας, αλλά τον χαρακτήρα της ελευθερίας του καθενός να πιστεύει, ή να μην πιστεύει, σεβόμενος τους νόμους.

Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι αντιθρησκευτικές πράξεις βίας, τις οποίες χαρακτήρισε «ανυπόφορες επιδείξεις δυσανεξίας». Αναφερόμενος στα παγκόσμια προβλήματα ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Γαλλία και το Βατικανό τάσσονται υπέρ της ειρήνης, του σεβασμού του διεθνούς Δικαίου και της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών. Τόνισε ακόμη ότι «η ειρήνη είναι κάτι περισσότερο από τη σιωπή των όπλων» και προϋποθέτει δικαιοσύνη, ασφάλεια, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εθνικής κυριαρχίας και του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης. Ο Εμανουέλ Μακρόν τάχθηκε επίσης υπέρ της δημιουργίας ενός διεθνούς οργανισμού που θα αγρυπνεί έναντι του κινδύνου «να πέσει η Tεχνητή Nοημοσύνη σε κακά χέρια».

Λαμβάνοντας στη συνέχεια το λόγο, ο Πάπας Λέων ΙΔ χαιρέτησε (στα γαλλικά) όλους όσους συνέβαλαν στην αποκατάσταση της Παναγίας των Παρισίων ενώ στη συνέχεια αναφερόμενος στα διεθνή προβλήματα έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου έναντι του «παραδείσου των μηχανών». Ο Πάπας χαιρέτησε επίσης «τον πλούτο του γαλλικού κοινωνικού ιστού» ο οποίος επιτρέπει, όπως είπε, σε ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών να ζουν μαζί. Σημείωσε επίσης ότι κοσμικό κράτος δεν σημαίνει εξοστρακισμός της θρησκείας από τον δημόσιο χώρο, ενώ αναφερόμενος στις διεθνείς κρίσεις τόνισε ότι «η δικαιοσύνη, η σοφία και ο ανθρωπισμός μας καλούν να σταματήσουμε τον ανταγωνισμό στα όπλα».

Τέλος κατά την διάρκεια της σημερινής ημέρας ο Πάπας Λέων ΙΔ αναμένεται να επισκεφθεί την έδρα της Ουνέσκο και την Παναγία των Παρισίων, ενώ τις πρώτες βραδινές ώρες θα συμμετάσχει σε κοινή προσευχή με νέους ηλικίας μεταξύ 17 και 35 ετών στο Στάδιο της Γαλλίας, λίγο έξω από το Παρίσι.

Τι δημοσίευσε η γαλλική Liberation για την επίσκεψη του Πάπα Ιωάννη Παύλου το 1980 στο Παρίσι

Ο τίτλος της εφημερίδας Liberation το 1980 κατά την έλευση του Πάπα Ιωάννη Παύλου στο Παρίσι ήταν σε ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά «Πίσω μου σ’ έχω Σατανά» όπου η λέξη papanas χρησιμοποιείται εντέχνως για να μην χρησιμοποιηθεί η λέξη Satanas που είναι ο Σατανάς στα Λατινικά.

Η φράση είναι επ΄ακριβώς «vade retro papanas».

Το εξώφυλλο του πρωτοσέλιδου του 1980:

Όσον αφορά το πάνω τιτλάκι είναι η απόδοση στα ελληνικά «Ο Πάπας στο Παρίσι, έλα στο θείο και στη θεία» μία ομολογουμένως χαρακτηριστική προσέγγιση της τότε Liberation του Serge July, του διακεκριμένου δημοσιογράφου, ευρέως γνωστού ως συνιδρυτή της διάσημης γαλλικής εφημερίδας Libération.

Πηγή: Libération