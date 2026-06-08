Στην πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας, Πιονγκγιάνγκ, προσγειώθηκε τη Δευτέρα 08/06 ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, πραγματοποιώντας μια σπάνια και εξαιρετικά κρίσιμη διήμερη επίσημη επίσκεψη, την πρώτη του έπειτα από επτά χρόνια στη χώρα αυτή.

Στο αεροδρόμιο της Πιονγκγιάνγκ, ο Κινέζος ηγέτης έτυχε ιδιαίτερα θερμής υποδοχής από τον Βορειοκορεάτη ομόλογό του, Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Ρι Σολ Τζου. Σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση (CCTV), το κλίμα ανάμεσα στους δύο άνδρες ήταν εξαιρετικά εγκάρδιο, με χειραψίες, χαμόγελα και παιδιά από τη Βόρεια Κορέα να προσφέρουν λουλούδια στον πρόεδρο Σι και τη σύζυγό του. Στους δρόμους της πρωτεύουσας είχαν αναρτηθεί μεγάλα πανό που έγραφαν: «Ζήτω η άρρηκτη φιλία μεταξύ Βόρειας Κορέας και Κίνας!».

Δείτε εικόνες από την υποδοχή:

Δείτε βίντεο από την τελετή υποδοχής:

Η χρονική συγκυρία και ο ρόλος του Πεκίνου

Η επίσκεψη αυτή αποτελεί το πρώτο ταξίδι του Σι Τζινπίνγκ στο εξωτερικό για το τρέχον έτος και έρχεται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Σημειώνεται ότι πραγματοποιείται μόλις λίγες εβδομάδες μετά τις σημαντικές συναντήσεις που είχε ο Κινέζος πρόεδρος στο Πεκίνο με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το timing της επίσκεψης εξυπηρετεί πλήρως τη στρατηγική επιδίωξη του Πεκίνου να παρουσιάσει την Κίνα ως έναν ισχυρό, ευέλικτο και ανερχόμενο παγκόσμιο μεσολαβητή. Σε επιστολή του προς τα μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας λίγο πριν από το ταξίδι, ο Σι διεμήνυσε πως:

«Ανεξάρτητα από το πώς αλλάζουν οι καιροί ή πώς εξελίσσεται η διεθνής κατάσταση, η παραδοσιακή φιλία μεταξύ Κίνας και Βόρειας Κορέας παραμένει αδιάσπαστη, διαχρονική και ακτινοβολεί ζωντάνια».

Τι επιδιώκουν οι δύο ηγέτες

Οι διπλωματικοί στόχοι πίσω από τη συνάντηση κορυφής είναι πολυεπίπεδοι και για τις δύο πλευρές: Το Πεκίνο επιδιώκει να επαναβεβαιώσει την άμεση επιρροή του στην Πιονγκγιάνγκ και να προστατεύσει τα ζωτικά στρατηγικά του συμφέροντα στη βορειοανατολική Ασία. Η πρόσφατη και ραγδαία σύσφιξη των σχέσεων της Βόρειας Κορέας με τη Ρωσία είχε προκαλέσει εμφανή ανησυχία στην κινεζική ηγεσία, η οποία επιθυμεί να διατηρήσει τα πρωτεία του βασικού συμμάχου του Κιμ.

Για τη Βόρεια Κορέα, η επίσκεψη αποτελεί μέρος της διαχρονικής στρατηγικής της Πιονγκγιάνγκ να ισορροπεί ανάμεσα στους δύο μεγάλους γείτονές της (Ρωσία και Κίνα). Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιδιώκει να αποκομίσει τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά οφέλη και από τις δύο υπερδυνάμεις, αποφεύγοντας ωστόσο την υπερβολική ή αποκλειστική εξάρτηση από μία εξ αυτών.