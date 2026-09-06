Ξεκάθαρη νίκη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) έδωσαν οι πρώτες εκτιμήσεις του αποτελέσματος στην Σαξονία – ‘Ανχαλτ. Αντιστοίχως, οδυνηρή ήττα φαίνεται να υφίσταται το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU).

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ARD, η AfD εξασφαλίζει 44,5%, ενώ το CDU περιορίζεται σε 18,5%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Αριστερά με 8,5% και ακολουθούν οι Πράσινοι με 9%, το SPD με 8% και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) με 5%.

Το εάν η AfD θα καταφέρει με αυτό το ποσοστό να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση θα εξαρτηθεί από το πόσα κόμματα θα εξασφαλίσουν τελικά την είσοδο τους στο τοπικό κοινοβούλιο και από τη δύναμη των κομμάτων τα οποία τελικά μείνουν εκτός.

Δύσκολος ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης

Το AfD και ο Ούλριχ Ζίγκμουντ άγγιξαν, αλλά δεν πήραν αυτοδυναμία, οριακά. Ο ίδιος δήλωσε χθες το βράδυ έτοιμος για συνεργασία, με όποιον δέχεται να ακολουθήσει και να υλοποιήσει το πρόγραμμά του, στο οποίο δεν θα κάνει εκπτώσεις. Πρακτικά αποκλείει όλους τους άλλους, οι οποίοι από την πλευρά τους δεν είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν με το ακροδεξιό ΑfD.

Η συμπρόεδρος της AfD σε ομοσπονδιακό επίπεδο, Αλίς Βάιντελ σε δηλώσεις της στο δίκτυο RTL/ntv έκανε λόγο για μια ιστορική ήττα της Χριστιανοδημοκρατίας, αλλά της άπλωσε χέρι συνεργασίας, σε περίπτωση που το δικό της κόμμα δεν μπορέσει να έχει αυτοδυναμία.

Ανάλογα με τον αριθμό των κομμάτων στη νέα βουλή του Μαγδεμβούργου που έχει 83 έδρες, το AfD παίρνει 39-41 βουλευτές. Καθοριστικό ρόλο παίζει το φιλο-ρωσικό, κόμμα της «κόκκινης» Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW), που είχε αποσχιστεί από την Αριστερά, κατέβηκε για πρώτη φορά στις εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ και είναι στα όρια της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Με 4,8%, σύμφωνα με την εκτίμηση του ZDF μένει εκτός βουλής.

Στην περίπτωση αυτήν το AfD παίρνει 41 βουλευτές, έναν λιγότερο από την απόλυτη πλειοψηφία. Με 5% σύμφωνα με την εκτίμηση του ARD μπαίνει στην τοπική βουλή με 5 βουλευτές, και το AfD παίρνει 39 βουλευτές.

Αλλά το κόμμα της Βάγκενκνεχτ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτρέψει την εκλογή του πρώτου του ακροδεξιού πρωθυπουργού της Γερμανίας. Αυτό μπορεί να συμβεί με αποχή των 5 βουλευτών της Βάγκενκνεχτ στην τρίτη ψηφοφορία στην τοπική βουλή, όπου απαιτείται απλή πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών για εκλογή πρωθυπουργού, εν προκειμένω του Ούλριχ Ζίγκμουντ του AfD.

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