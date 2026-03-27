Σε μια ιστορική στιγμή, την Τετάρτη 25 Μαρτίου, η Σάρα Μαλάλι ενθρονίστηκε ως Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι στην Αγγλία και έγινε επίσημα η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει την ηγεσία της Αγγλικανικής Κοινωνίας, δηλαδή της παγκόσμιας ένωσης Αγγλικανικών εκκλησιών, που αριθμεί περίπου 85 εκατομμύρια πιστούς παγκοσμίως.

Η 63χρονη, πρώην νοσηλεύτρια και μαία, ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά της σε τελετή με ισχυρό συμβολισμό, στον ιστορικό καθεδρικό ναό του Καντέρμπουρι, στη νοτιοανατολική Αγγλία, παρουσία περίπου 2.000 προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγός του, Κέιτ Μίντλετον.

Σύμφωνα με την παράδοση αιώνων, η τελετή ξεκίνησε με τη Μαλάλι να χτυπά τρεις φορές με ποιμαντορική ράβδο τη δυτική πύλη του ναού, ζητώντας συμβολικά την είσοδό της. Ντυμένη με χρυσοκίτρινα άμφια, έγινε δεκτή από μαθητές τοπικών σχολείων, οι οποίοι τη ρώτησαν για ποιο λόγο έχει σταλεί στη θέση αυτή.

«Έχω σταλεί ως Αρχιεπίσκοπος για να σας υπηρετήσω, να διακηρύξω την αγάπη του Χριστού και μαζί σας να τον λατρεύουμε και να τον αγαπάμε με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τον νου και τη δύναμη», απάντησε η ίδια.

Η συμβολική τελετή με την είσοδο της Μαλάλι:

Η τελετή κορυφώθηκε με την ενθρόνισή της σε δύο διαφορετικούς θρόνους, οι οποίοι συμβολίζουν τον διπλό ρόλο του Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι: αφενός ως επισκόπου της ομώνυμης επισκοπής και αφετέρου ως πνευματικού ηγέτη της παγκόσμιας Αγγλικανικής Εκκλησίας.