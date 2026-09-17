Οι κυβερνήσεις της Βολιβίας και της Παραγουάης επισημοποίησαν χθες Τετάρτη στη Λα Πας τα σύνορά τους, έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν 88 χρόνια, ανακοίνωσε το βολιβιανό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι δυο χώρες είχαν εμπλακεί σε πόλεμο από το 1932 έως το 1935, για τον έλεγχο της ξηρής περιοχής του βόρειου Τσάκο. Η ένοπλη σύρραξη εκείνη είχε αφήσει πίσω της από 80.000 έως 100.000 νεκρούς. Όταν τερματίστηκε, η Βολιβία είχε απολέσει έκταση που ισούται με κάτι παραπάνω από τη μισή επικράτεια της Παραγουάης σήμερα.

Μετά τον «Πόλεμο του Τσάκο», η Παραγουάη και η Βολιβία υπέγραψαν το 1938 συμφωνία ειρήνης, που άνοιξε τον δρόμο για τη μακρά διαδικασία οροθέτησης των συνόρων τους, μήκους περίπου 755 χιλιομέτρων.

«Η Βολιβία και η Παραγουάη ολοκλήρωσαν την πλήρη χάραξη των διεθνών συνόρων τους, διαδικασία που διεξαγόταν για 88 χρόνια από τεχνικές επιτροπές των δύο χωρών», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η βολιβιανή διπλωματία.

El exgobernador Luis Fernando Camacho Vaca juró este miércoles como Embajador de Bolivia en Paraguay, en un acto realizado en el Salón Samaipata del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así se consolida el primer nombramiento diplomático del gobierno de Rodrigo Paz.

📷 APG pic.twitter.com/JIUDaPXdyd — El Día (@eldiabolivia) September 16, 2026

Η συμφωνία ανακοινώθηκε μετά το πέρας τριήμερων εργασιών στη Λα Πας της μικτής επιτροπής οροθέτησης των συνόρων Βολιβίας-Παραγουάης, που εξέτασε γεωγραφικά δεδομένα για απομακρυσμένες περιοχές των συνόρων με drones και βασιζόμενη σε κυβερνητικά έγγραφα.

Οι εργασίες της επέτρεψαν να ολοκληρωθεί το έργο που απέμενε για το τελευταίο κομμάτι των συνόρων που εκκρεμούσε, μήκους 3,5 χιλιομέτρων, που διαρρέει ο Ρίο Νέγρο, ποταμός που πηγάζει στη Βολιβία.

«Η ολοκλήρωση (της οροθέτησης) των συνόρων εδραιώνει διμερή σχέση θεμελιωμένη στην εμπιστοσύνη και στη συνεργασία ανάμεσα στα δυο κράτη και κλείνει ιστορικό κύκλο», εγγυώμενη «ασφαλή και αμοιβαία αναγνωρισμένα» σύνορα, ανέφερε η Λα Πας.

Από την άλλη, το υπουργείο Εξωτερικών της Παραγουάης τόνισε, σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε μετά το επίσημο τέλος των διαπραγματεύσεων, ότι οι δύο χώρες είναι οι μόνες στη Λατινική Αμερική που έχουν «εντελώς οροθετημένα σύνορα» και εξήρε το έργο των τεχνικών ομάδων που μπόρεσε να χαράξει τη συνοριογραμμή σε «τεράστιες και δυσπρόσιτες περιοχές».